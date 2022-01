Erling Haaland à Barcelone, Kylian Mbappe, Paul Pogba et Antonio Rudiger au Real Madrid

Sans aucun doute le plus grand match entre deux rivaux dans le sport mondial, El Clasico est depuis longtemps le match auquel tout le monde veut jouer, surpassant les goûts du Super Bowl en ce qui concerne les chiffres.

Le Real Madrid vs Barcelone est la pièce maîtresse du football de clubs, avec sans doute les deux plus grandes institutions sportives du monde confrontées à l’attraction des plus grands joueurs du jeu.

À son apogée, Madrid vs Barcelone était le match de football le plus attendu

L’arrivée de Guardiola en Espagne a porté la rivalité à un tout autre niveau

Mais Zidane et Ronaldo ont riposté avec des résultats époustouflants

Et cela n’a jamais été aussi vrai qu’entre 2009 et 2018, avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi mettant peut-être en scène la rivalité sportive la plus incontournable pour les fans du monde entier.

Mais avant même que Messi ne suive Ronaldo hors d’Espagne à l’été 2021, les choses avaient commencé à baisser en l’absence du Portugais.

Une année de domination de Messi et Luis Suarez a été remplacée par le spectacle de Karim Benzema, et avec les deux équipes manquant complètement de direction dans le département des entraîneurs, les matchs sont devenus lourds et sans identité.

Heureusement pour les fans du plus beau match du beau jeu, une rivalité a été ravivée en dehors du terrain, avec le retour du président de Barcelone Joan Laporta qui a fait frissonner le madrilène Florentino Perez.

Perez fait toujours des cauchemars sur ce que Laporta a créé au Barça aux côtés de Guardiola et Cruyff, et maintenant il est de retour

L’homme à l’origine de la période dorée du Barca sous la direction de Pep Guardiola, Tito Vilanova et Luis Enrique est revenu au club au début de l’année dernière, mais a commencé sur une note basse, la tête baissée, annonçant la dette de 1,2 milliard de livres sterling de l’équipe laissée par le désastreux précédent régime.

Les choses n’ont fait qu’empirer lorsque Messi et Antoine Griezmann ont été autorisés à partir gratuitement, tandis que les internationaux espagnols du club ont commencé à subir des réductions de salaire – et ils ne pouvaient même pas se permettre de licencier le manager boiteux Ronald Koeman.

Laporta a hérité d’une situation financière désastreuse pour réprimer son retour très attendu

Le Barça fait maintenant preuve de ses muscles, réussissant à prendre une superstar de la puissance financière Man City

Une intervention de la banque d’investissement Goldman Sachs et des mois devant l’ordinateur pour le réalisateur Mateu Alemany apportent cependant des jours meilleurs, avec le nouveau manager Xavi Hernandez sur place, et même assez de marge de manœuvre pour rapporter 46 millions de livres sterling à Ferran Torres.

La décision de Torres a fait froncer les sourcils à travers l’Europe moins d’un an après avoir plaidé la pauvreté, mais d’autres pourraient être à venir, avec un intérêt pour Erling Haaland et Alvaro Morata.

Sûrement pas? Haaland devrait coûter une fortune record en salaires et en frais de signature, mais Laporta pense que le Barça à court d’argent est dans le mélange

« Tout le monde ferait mieux de se préparer car nous sommes de retour », a déclaré Laporta lors du dévoilement de Torres en tant que joueur du Barca. « Et avec l’envie de faire de bonnes choses.

« Nous avons retrouvé notre statut. La résurgence de Barcelone est une réalité.

Interrogé sur Haaland, son sourire ne s’est pas rétréci non plus : « Tout est possible », a-t-il déclaré.

Barcelone pourrait passer du statut de champion de la Ligue des champions à une fois de plus imbattable avec l’aide de Chelsea et du Borussia Dortmund

Et ce n’est pas seulement le marché des transferts où les choses s’améliorent, les fans sont déjà enthousiasmés par les diplômés de l’académie Ansu Fati, Pedri et Gavi qui sont déjà des internationaux espagnols à part entière.

Les sourires pourraient revenir dans la fenêtre de transfert d’été après des années d’humiliation en Ligue des champions et suffisamment de retours « remontada » pour laisser le fan le plus déterminé en morceaux, mais de retour dans la capitale, des plans sont en cours.

Avec l’époque de Zinedine Zidane à mi-chemin désormais fermement révolue, Madrid commence à perdre sa dépendance excessive à l’égard des stars vieillissantes.

Benzema et Vinicius ont été pratiquement impossibles à arrêter ensemble, ajoute Mbappe et Madrid a l’air effrayant

Avec Carlo Ancelotti aux commandes, Vinicius Jr. et Eduardo Camavinga deviennent de véritables superstars, soulageant le stress de Benzema et Luka Modric.

Ils seront très probablement rejoints par un autre aussi, Kylian Mbappe cherchant désespérément à s’installer gratuitement dans la capitale espagnole, tandis que les contrats expirant de Paul Pogba et Antonio Rudiger ont laissé Perez se lécher les lèvres avant l’été 2022.

Mbappe cherche désespérément à rejoindre Madrid, et une paire d’offres gratuites pourrait à nouveau faire de l’équipe des champions du monde

Il y a encore du chemin vers le sommet pour deux équipes aux prises avec des hauts revenus indésirables tels que Philippe Coutinho et Gareth Bale occupant un espace de plafond salarial inutile, mais les choses commencent à changer.

Des années à se gaver sur le marché des transferts de signatures désastreuses telles qu’Eden Hazard et Ousmane Dembele sont remplacées par des décisions intelligentes au niveau de la direction et du conseil d’administration, et les choses semblent être à la hausse.

Reste à savoir si cela signifie qu’El Clasico atteindra un jour son pic Messi vs Ronaldo, mais avec Haaland et Mbappe potentiellement face à face, Barcelone et le Real Madrid semblent bien préparés pour reprendre leur place au sommet du match.

