Erling Haaland a conseillé de rejoindre le Bayern Munich ensuite et d’attendre “ deux ou trois ans ” avant de décider d’un transfert potentiel en Premier League malgré l’intérêt de Manchester United et de Man City

On a dit à Erling Haaland de calmer l’intérêt du Real Madrid, de Manchester City et de Manchester United et de rejoindre le Bayern Munich ensuite.

L’attaquant du Borussia Dortmund a été fortement lié à un déplacement à l’extérieur, ayant marqué 49 buts en 52 apparitions pour eux.

Haaland aura sa sélection des meilleurs clubs européens à rejoindre le prochain

Il a été étroitement lié à un déménagement en Angleterre, avec son père, l’ancien footballeur Alfe-Inge Haaland, qui a déclaré à talkSPORT en 2019 qu’il était construit pour la Premier League.

Cependant, il est entendu que le Real Madrid et Barcelone sont également intéressés par le joueur de 20 ans, Alfe-Inge et l’agent Mino Raiola se sont récemment rencontrés en Catalogne.

Mais Stuart Pearce pense que Haaland n’a pas besoin de s’inquiéter d’un transfert en Premier League ou en Liga pour le moment, suggérant que le Bayern, le rival de Dortmund, serait l’arrêt au stand idéal.

S’exprimant sur les commentaires de Dortmund vs Man City, qui s’est terminé avec Haaland et co. Jeté hors d’Europe, Pearce a déclaré à talkSPORT: «Quel est le meilleur endroit pour lui pour jouer au football? Je pense personnellement au Bayern Munich.

Robert Lewandowski et Mario Gotze ont quitté Dortmund pour rejoindre le Bayern. Pearce pense que Haaland devrait faire de même

«Si le Bayern est pour lui et qu’ils peuvent se le permettre, je pense que se tenir dans le pays qu’il connaît en ce moment, jouer pour un club qui semble assez proche pour gagner la ligue la plupart des années, surtout s’il joue à l’avant. pour eux.

«Ce ne serait pas une mauvaise étape pour les deux ou trois prochaines années au moins pour voir où il veut aller après cela.

«En tant que jeune joueur, vous devez presque planifier une carrière sans chercher trop loin parce que le football professionnel a l’habitude de vous mordre lorsque vous pensez pouvoir planifier votre carrière.

“Je dirais que rester en Allemagne dans une ligue qu’il connaît, dans une ligue dans laquelle il marque des buts ne serait pas une mauvaise chose pour le moment.”