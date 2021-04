L’arbitre assistant Octavian Sovre a demandé son autographe à Erling Haaland après la défaite 2-1 du Borussia Dortmund contre Manchester City mardi soir.

L’attaquant de Dortmund, qui a inscrit le but de Marco Reus à l’extérieur avant le dernier vainqueur de Phil Foden pour City, a été filmé en train de signer le drapeau du juge de touche dans le tunnel après le match.

BT Sport

L’incident pourrait atterrir l’assistant dans l’eau chaude

Décrivant l’incident sur BT Sport, les anciennes stars de la Premier League Owen Hargreaves et Joleon Lescott ont critiqué le comportement de l’officiel.

L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Hargreaves, a déclaré: «Ils ont eu une première mi-temps difficile et ils ont eu beaucoup de problèmes au cours de cette première mi-temps.

«Vous pouvez être fan, mais vous ne pouvez pas faire ça devant les autres joueurs, ça n’a pas l’air juste.»

Lescott a ajouté: «Il n’y a jamais de bon moment pour cela, cela n’augure rien de bon pour les officiels. C’est une chose enfantine à voir.

Haaland, 20 ans, est l’une des plus grandes stars du football mondial et aucun joueur n’a été écrit plus au cours des dernières semaines.

Foden a volé la vedette à Haaland sur le terrain

La sensation norvégienne a été liée à la plupart des meilleurs clubs européens avant un transfert potentiel cet été.

City fait partie de ces clubs – et bien que Haaland ne puisse pas ajouter à son incroyable record en Ligue des champions à l’Etihad, il a été impliqué dans le but de Dortmund.

Kevin De Bruyne a ouvert le score pour City, avant qu’un arbitrage douteux ne conduise Jude Bellingham à refuser un but pour Dortmund.

Les visiteurs ont finalement réussi leur but à l’extérieur à la 84e minute lorsque Haaland a joué un délicieux ballon pour la première fois à Reus, qui s’est converti devant Ederson, mais Foden a rétabli l’avance de City avant le coup de sifflet à plein temps.