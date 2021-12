Erling Haaland a dit à son agent de faire pression pour le Real Madrid – Rapport

Dans une interview exclusive avec la publication allemande Wettfreunde, le journaliste italien Gianluca di Marzio a parlé du transfert imminent d’Erling Haaland et a potentiellement révélé des informations privilégiées sur les désirs du Norvégien.

Di Marzio affirme que Haaland n’est pas intéressé à aller en Premier League et que s’il doit aller en Liga (sa destination préférée), c’est précisément le Real Madrid qu’il veut.

« Il [Haaland] n’aime pas trop la Premier League, ce n’est pas exactement son rêve. Ce n’est pas la ligue parfaite en ce moment.

« Il préfère la Liga. Il aime beaucoup le championnat. Je pense donc que la Liga est l’environnement parfait pour qu’il joue maintenant. Ou la Bundesliga, où il joue actuellement.

Di Marzio a cependant précisé que quitter Dortmund n’était pas gagné d’avance.

« Il n’est pas certain qu’il ira cet été. Le Borussia Dortmund pense qu’une autre année est la bonne étape pour sa carrière », a déclaré di Marzio. « Je ne sais pas ce qu’en pense Mino Raiola. Je pense que Raiola veut l’éloigner du Borussia Dortmund car après 2 ans là-bas, il est important pour lui de trouver un nouveau défi. Je pense donc qu’il va essayer de trouver la bonne solution pour lui.

Si c’est la Liga où Haaland se retrouvera la saison prochaine, cela se résume à deux clubs, et si le Real Madrid peut retirer les finances, alors la destination préférée du Norvégien est claire.

« Seuls le Real Madrid et Barcelone peuvent l’avoir car il ne peut pas aller à l’Atletico Madrid ou dans un autre club. Probablement parce que – comme Mbappe, qui veut jouer pour le Real Madrid – il a dit à son agent d’essayer le Real Madrid », a expliqué di Marzio. « Et si ce n’est pas avec eux, alors avec Barcelone et si ce n’est avec Barcelone, alors avec Chelsea, Man Utd etc. »