Erling Haaland a son choix de clubs lorsqu’il termine son transfert avec les liens étroits de son père avec Man City, une relation avec Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, tandis que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid proposent des prochaines étapes glamour

La fenêtre de transfert dingue de l’été dernier était l’une des moins prévisibles de mémoire d’homme, avec de nombreuses transactions énormes qui se sont déroulées à l’improviste.

L’été prochain pourrait être tout aussi imprévisible, l’avenir de Kylian Mbappe et Paul Pogba n’étant toujours pas certain, tandis que le prochain club d’Erling Haaland est loin d’être certain avec une file d’attente de clubs qui cherchent à le signer.

Haaland est une machine à buts avec 68 buts en 67 apparitions pour le Borussia Dortmund

L’attaquant devrait quitter le Borussia Dortmund avec des prétendants potentiels capables de payer aussi peu que 64 millions de livres sterling pour lui.

Le Times rapporte que l’agent de Haaland, Mino Raiola, s’entretiendra avec Manchester City sur un éventuel déménagement l’été prochain.

Cependant, City est loin d’être le seul grand club européen intéressé par la signature de l’international norvégien de 21 ans.

Ici, talkSPORT.com examine qui d’autre est à la recherche de Haaland et quels seraient les avantages de le signer pour chaque club.

Haaland semble avoir son choix parmi les meilleurs clubs l’été prochain

Manchester City

Haaland n’aura plus besoin d’encouragements pour rejoindre les champions de Premier League et l’une des meilleures équipes d’Europe, dirigées par l’un des plus grands de tous les temps, Pep Guardiola.

Ils sont comme capables de se permettre tout ce que Haaland et Raiola demandent, mais un déménagement à Etihad a également une valeur sentimentale.

Son père, Alfe-Inge, jouait pour le club et son fils, né à Leeds, a soutenu City en tant que garçon. Haaland Sr a encore de nombreux contacts à Manchester.

Le père de Haaland s’occupe des intérêts de carrière de son fils et aura une emprise sur l’endroit où il ira

Twitter

À cause de son père, Haaland est fortement lié à City et a été photographié dans une chemise City quand il était plus jeune.

Une décision pour Haaland a également été approuvée par l’ancien joueur de City Trevor Sinclair.

« Il coche toutes les cases », a déclaré Sinclair à talkSPORT.

«Il a 21 ans, marque pour le plaisir en Bundesliga et dans son équipe nationale, mesure 6 pieds 4 pouces et semble avoir tous les attributs dont un avant-centre a besoin pour réussir en Premier League – un excellent finisseur avec son pied gauche ou droit, grand mouvement.

« Et pour la façon dont Manchester City joue, ils réclament quelqu’un comme ça. Je ne peux pas le voir échouer s’il va à Manchester City.

Guardiola voudra mettre la main sur Haaland après avoir raté Harry Kane l’été dernier

Manchester United

Il existe des liens avec Man City, mais Haaland a également des liens avec ses rivaux locaux Man United.

Les Red Devils ont essayé de signer le joueur en janvier 2020, mais on pourrait affirmer qu’ils sont les favoris pour signer l’attaquant étant donné les liens de Haaland avec le manager Ole Gunnar Solskajer, qui a révélé plus tôt cette année que la paire était toujours en contact.

Bien sûr, Man United a signé Cristiano Ronaldo, mais Haaland apprécierait la perspective d’être coéquipier avec quelqu’un qu’il essaie d’imiter.

Erling Haaland Instagram

Haaland a été entraîné par Solskjaer à Molde

Paris Saint Germain

Aller en Ligue 1 serait un pas en arrière par rapport à la Bundesliga dans l’esprit de beaucoup, mais il y a beaucoup d’appels à signer pour le PSG.

Haaland a clairement une mentalité de vainqueur, alors quel meilleur club rejoindre que le PSG ? Ils ont remporté 27 trophées en dix ans sous la propriété qatarie.

Il a été suggéré que Raiola recherche un salaire de 800 000 £ par semaine pour son client. Vous ne voudriez pas que le PSG soit d’accord avec ça.

Haaland aurait également Lionel Messi comme coéquipier à City

Real Madrid

Et en parlant de clubs riches et puissants, il faudrait un joueur audacieux pour refuser les avancées du Real Madrid.

Les clubs de la Liga n’ont peut-être pas la même aura en ce moment, mais il y aura toujours un attrait à jouer pour le Real Madrid compte tenu de leur incroyable histoire.

On a le sentiment qu’ils redeviennent l’une des meilleures équipes d’Europe avec Kylian Mbappe et Paul Pogba fortement liés aux déménagements au Bernabeu l’été prochain.

De quoi méditer Haaland d’ici l’été prochain

