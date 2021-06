Erling Haaland a vu faire la fête avec “l’agent” Riyad Mahrez, qui s’est teint les cheveux comme Phil Foden, alors que la cible de transfert de Man City et Chelsea s’amuse après avoir raté l’Euro 2020

in

Riyad Mahrez profite d’un temps d’arrêt après une saison chargée en faisant la fête avec la cible de transfert de Man City, Erling Haaland, en vacances.

Certains des plus grands noms du football européen s’affrontent à l’Euro 2020, mais Haaland, l’un des meilleurs jeunes talents du monde, doit regarder de côté alors que la Norvège a raté la qualification.

Haaland et Mahrez s’amusaient en vacances à Mykonos

Même s’il voudrait probablement participer au tournoi, Haaland semble néanmoins s’amuser.

Il a été aperçu en train de faire la fête à Mykonos aux côtés de la star de City Mahrez, qui a joué pour l’Algérie lors de sa victoire amicale 2-0 contre la Tunisie vendredi.

Le joueur de 30 ans a ensuite taquiné les fans en retweetant une vidéo publiée sur les réseaux sociaux alors qu’il écrivait: “Agent Mahrez en service”.

(juste s’amuser calmer ) – Riyad Mahrez (@Mahrez22) 14 juin 2021

Cela a excité les fans de City à l’idée qu’ils pourraient signer la superstar du Borussia Dortmund, mais la désormais blonde Mahrez – un style similaire au look Euro 2020 de Phil Foden – a ensuite suivi son tweet avec un autre.

Il a dit: “Juste s’amuser, calmez-vous.”

City a été lié à l’attaquant de Dortmund qui a marqué 41 buts en 41 matchs la saison dernière pour le club de Bundesliga.

Haaland est considéré comme l’un des meilleurs jeunes attaquants du monde et n’a encore que 20 ans

Le club allemand s’est montré optimiste dans sa résistance à la vente de l’international norvégien cet été et espère le garder au moins un an de plus, lorsque sa clause de libération des transferts deviendra active.

City serait plus susceptible de s’en prendre à Harry Kane, tandis que Chelsea envisagerait un transfert de 170 millions de livres sterling pour Haaland.

