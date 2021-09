Erling Haaland canalise Zlatan Ibrahimovic avec une volée acrobatique remarquable lors de la victoire contre l’Union Berlin

in

Erling Haaland a marqué un but acrobatique dont Zlatan Ibrahimovic aurait été très fier pour sceller la victoire 4-2 du Borussia Dortmund sur l’Union Berlin samedi.

La machine norvégienne a désormais marqué un total de 68 buts pour le BVB – plus que le nombre de matchs qu’il a disputés pour le club (67).

Haaland est un talent spécial

C’est Raphael Guerreiro qui a ouvert le score en dix minutes pour Dortmund dimanche avec une frappe somptueuse.

Puis, sans surprise, Haaland a doublé la mise.

Le joueur de 21 ans est rentré chez lui sur un centre de Thomas Meunier.

Un but contre son camp de Marvin Friedrich a donné l’avantage au BVB 3-0 au début de la seconde mi-temps, mais une riposte s’en est suivie.

Haaland a maintenant plus de buts marqués que de matchs joués pour Dortmund

Max Kruse a inscrit un penalty à la 57e minute.

Andreas Voglsammer a marqué de la tête dans un corner pour porter le score à 3-2 à neuf minutes de la fin.

En réponse, Haaland a produit quelque chose d’assez magnifique.

Avec le ballon au large sur la gauche et Andreas Luthe hors de sa ligne, il a exécuté avec succès une exquise volée lobée qui a mis le jeu au lit.

Bien que nettement plus proche du but, cela a rappelé des souvenirs de la célèbre finale d’Ibra contre l’Angleterre et semble être un autre signe du brillant avenir que beaucoup prédisent pour Haaland.

