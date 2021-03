Erling Haaland est le « candidat parfait » pour remplacer la légende de Manchester City, Sergio Aguero.

C’est selon l’ancien milieu de terrain de City Trevor Sinclair, qui a déclaré que la Premier League serait « triste » de voir le légendaire attaquant partir.

.

Aguero est le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la Premier League

Aguero mettra fin à ses dix ans d’association avec Man City lorsque son contrat expirera à la fin de la saison, a annoncé le club lundi soir.

Il a marqué 181 buts en 271 matches de Premier League et inscrit l’un des buts les plus emblématiques de la division pour remporter à City une couronne de haut niveau en 2012.

Les discussions sont déjà passées à savoir qui City et leurs propriétaires milliardaires apporteront au club en remplacement de leur buteur record de tous les temps.

Et Sinclair, qui a joué pour City entre 2003 et 2007, pense que la machine à but du Borussia Dortmund Haaland est le remplaçant idéal pour Aguero.

Il a déclaré à talkSPORT: «Haaland s’implique de manière minimale dans la construction, ce qui est presque ce que City aime.

«Un peu de un et deux touches, en jouant de la façon dont vous faites face, en passant par les lignes, puis vous obtenez ces petites balles glissantes sur le côté de la boîte ou un retrait.

«Il semble que Haaland, avec son ascension au cours des deux dernières années, serait le candidat idéal pour moi.

«Avec sa connexion avec son père [Alf-Inge, who played for Man City], le style du football, il serait mon choix.

.

Haaland a également été lié au Real Madrid

Haaland a été lié aux meilleurs clubs européens ayant marqué 34 buts en 36 matches de Bundesliga depuis son arrivée au Borussia Dortmund l’année dernière.

Les géants allemands auraient payé 150 millions de livres sterling au joueur de 20 ans, qui pourrait forcer le passage si le club ne se qualifiait pas pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Pendant ce temps, talkSPORT a été informé qu’Aguero était sur le point de faire de Barcelone ou du Paris Saint-Germain son prochain mouvement, les géants européens étant « les plus susceptibles » de signer le joueur de 32 ans en tant qu’agent libre cette saison.

C’est selon le gourou des transferts Fabrizio Romano, qui a rejoint l’émission de mardi pour les Blancs et la Jordanie pour offrir les dernières nouvelles sur l’avenir d’Aguero.

«Je pense qu’il y a deux clubs en ce moment avec de bonnes chances, ils parlent avec des gens proches d’Aguero, et je parle de Barcelone et de Paris Saint-German.

«Barcelone a un nouveau conseil d’administration, alors voyons ce qui se passe en ce moment avec le manager et le conseil d’administration s’ils décident de choisir Sergio, mais ils ont certainement un intérêt pour Aguero.

«Voyons également ce qui se passe avec Messi. Ce sont de si bons amis et c’est pourquoi nous devons garder un œil sur Barcelone.

.

Aguero et Messi pourraient-ils être dans le même club pour la première fois cet été?

«Et aussi le Paris Saint-Germain est l’autre club, car ils envisagent de déménager pour un nouvel attaquant.

«Si Mauro Icardi quitte le club, Aguero pourrait être une opportunité.

«Il y a donc deux clubs, mais tout peut arriver lorsque vous avez ce genre d’agent libre disponible sur le marché.»

Sinclair a continué à rendre hommage à l’attaquant argentin sur talkSPORT et l’a salué comme l’un des joueurs les plus importants de l’histoire de Man City.

« Pour moi, Aguero a été le plus important parce que les attaquants sont les joueurs les plus importants de nos jours », a ajouté l’ancien as de City.

«Le fait qu’ils aient déjà déclaré qu’ils allaient construire une statue pour Sergio Aguero, cela semble que tout le monde est satisfait de l’accord.

«Il est heureux de partir et d’aller dans de nouveaux pâturages et le club de football est très heureux pour lui de le faire. Ils ne vont pas lui faire obstacle.

OBTENIR DES IMAGES

Aguero a eu du mal à rester en forme pendant une grande partie de la saison 2020/21

«C’est un grand hommage pour lui et ses efforts au club de football. C’est une énorme paire de bottes à remplir pour quelqu’un.

«Ils ont bien fait sans presque un attaquant cette saison à certains moments, mais j’ai vraiment l’impression qu’ils vont amener quelqu’un et ce sera un très grand nom.

«En regardant où il irait, vous avez le lien argentin avec [Lionel] Messi – cela signifie-t-il que Messi va rester à Barcelone?

«De plus, vous regardez [Mauricio] Pochettino, un Argentin, au PSG. Ces deux clubs seraient favoris pour l’emmener à bord.

«Il a 33 ans [in June], donc ses pouvoirs commencent à diminuer un peu, mais je suis sûr qu’il a encore un ressort dans sa démarche.

«Après un an de congé, il a probablement encore un peu de football à offrir.»