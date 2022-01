Erling Haaland « choisit » le prochain club alors que Chelsea et Man Utd apprennent le sort de l’attaquant

Erling Haaland aurait laissé échapper dans quel club il serait bientôt transféré après qu’un prétendant ait « gagné la course » à la suite d’une offre de contrat gigantesque, selon divers points de vente.

Le tireur norvégien a été tout simplement sensationnel depuis son arrivée à Dortmund il y a deux ans. Haaland a opéré à un peu plus d’un but par match pour l’équipe de Bundesliga dans toutes les compétitions. Mais avec une clause de libération généreuse qui serait de l’ordre de 64 à 68 millions de livres sterling, Dortmund a du mal à conserver son homme vedette.

En effet, les plus grandes vedettes européennes allant de Chelsea et Man Utd au Real Madrid et au Bayern Munich ont toutes été créditées d’intérêt. Barcelone est également dans le coup, même si on craignait au départ que leurs conflits financiers ne les excluent de la compétition.

Cependant, selon le Sun (citant le média espagnol AS), c’est Barcelone qui a apparemment remporté la course.

Ils déclarent que l’équipe de Xavi est sur le point d’obtenir la signature de Haaland après avoir fait une offre de contrat massive d’une valeur de 480 000 £ par semaine. Cela équivaut à environ 25 millions de livres sterling par an, et c’est le chiffre suggéré par le journal allemand Bild Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, pourrait sanctionner.

Le président de Barcelone, Joan Laporta, aurait confirmé lundi que son équipe poursuivait Haaland. The Mirror ajoute son point de vue à l’histoire, affirmant qu’une rencontre entre Laporta et l’agent de Haaland, Mino Raiola, a porté ses fruits.

Le Real Madrid semblait être le favori, bien que les rapports suggèrent qu’ils accordent la priorité à la signature de Kylian Mbappe à la place. L’acquisition de Mbappe et de Haaland dans la même fenêtre peut ne pas être financièrement viable.

Le Mirror ajoute un autre extrait d’information en révélant que Haaland était récemment en vacances à Marbella. Interrogé sur son avenir, l’attaquant aurait déclaré: « Je jouerai en Espagne. »

Le chef de Dortmund, Sebastian Kehl, n’a pas fait grand-chose pour freiner la spéculation. Via le Mirror, il a noté que Dortmund rencontrerait bientôt Haaland pour résoudre son avenir une fois pour toutes.

L’avenir de Haaland décidé dans les semaines à venir – Kehl

« Nous allons nous asseoir avec Haaland dans les prochaines semaines et discuter de la situation », a déclaré Kehl. « Ce serait bien qu’une décision ne s’éternise pas.

« Il est entre de très bonnes mains au BVB et c’est pourquoi nous, en tant que club, pouvons continuer à être une très bonne option pour lui. »

Mais si les rapports en provenance d’Espagne sont exacts, il semble que Haaland soit à destination de Barcelone – à condition qu’ils puissent générer les finances nécessaires.

L’attaquant a dit qu’il n’était pas dans les plans de Rangnick; déplacer probablement

Pendant ce temps, Man Utd prépare une sortie d’attaquant pour la deuxième fenêtre consécutive après que Ralf Rangnick a estimé que la star ne faisait pas partie de ses plans, selon un journaliste.

Dans les dernières étapes de la fenêtre d’été, Manchester United est passé à deux doigts de sanctionner la sortie du prêt d’Amad Diallo à Feyenoord. Cependant, le jeune prometteur a subi une blessure à la cuisse à l’entraînement qui a provoqué l’échec du mouvement. Au lieu de cela, la partie néerlandaise a prêté Reiss Nelson d’Arsenal en tant qu’alternative de dernier recours.

Diallo est ensuite revenu à l’action avec les moins de 23 ans en Premier League 2 et n’a pas perdu de temps à montrer pourquoi il est trop bon pour ce niveau. L’attaquant de 19 ans a inscrit deux buts et une passe décisive en seulement deux sorties.

Désormais, selon le journaliste Jonathan Shrager, spécialisé dans United, Diallo sera prêté ce mois-ci.

Shrager a tweeté que Rangnick avait » informé Amad » qu’il n’était » pas dans ses plans pour cette saison « .

Avec la puissance de feu que United a à sa disposition et même des gens comme Jesse Lingard donnant des coups de pied sur le banc, il n’est pas surprenant de voir Rangnick arriver à cette conclusion. En tant que tel, United « essayera un accord de prêt en janvier ».

