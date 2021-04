Erling Haaland commence la tournée de transfert, le coup de pouce défensif de Liverpool et la décision du gardien de Manchester United

Les randonnées folles d’aujourd’hui prendront la forme d’un défilé de beauté en forme d’Erling Haaland et se dirigeront dans toute la Premier League à la recherche de quelqu’un qui m’aimera.

Sera-ce Manchester City? Pas selon Pep Guardiola, les champions élus n’ont pas deux livres à frotter ensemble cet été.

Prochain arrêt Manchester City pour Haaland?

Sera-ce Manchester United? Ole Gunnar Solskjaer pourrait avoir l’attaquant dans une discussion privée sur WhatsApp, mais vous ne pouvez pas vraiment voir Mino Raiola vouloir que deux de ses clients ne réussissent pas à Old Trafford.

Et Chelsea? Ils semblent plus désireux d’amener Sergio Aguero à Stamford Bridge gratuitement que de mettre 250 millions de livres sterling sur la table – en plus, ils ne sont pas encore garantis pour le football de la Ligue des champions, n’est-ce pas?

Une chose est sûre, Erling sera la vedette de l’été, la proverbiale reine du bal du football.

Ces coups d’envoi tôt samedi après le football international sont toujours ennuyeux, n’est-ce pas?

Solskjaer pourrait-il être celui qui atterrira Haaland?

Thiago Silva de Chelsea a réalisé la plupart des choses dans le football à part une performance décente contre West Bromwich Albion. Le Brésilien a eu un choc lors de ses débuts dans le match inversé et n’a pas eu envie d’un 90 plein à son retour de blessure dans celui-ci.

Autant je suis fan d’un côté plus petit qui colle un côté dans la pipe des grands garçons, autant que cela signifie un retour de Smug Sam, alors je suis mort contre cela.

Allardyce était dans son élément absolu d’après-match, prédisant que « nous ne serons pas les derniers » lors du match du jour et félicitant ses joueurs d’avoir suivi « son plan tactique » à la lettre.

L’équipe de Thomas Tuchel n’avait pas concédé de but en 700 minutes environ à Stamford Bridge, assez longtemps pour qu’il apprenne que jouer Marcos Alonso dans un dos à quatre est une recette pour le désastre.

La période de lune de miel de Tuchel à Stamford Bridge s’est terminée samedi contre les Baggies

Big Sam a beaucoup de bâton pour son style de football, mais le quatrième de West Brom (oui, c’est leur quatrième) était peut-être le but du week-end.

Ainsi, Mikel Arteta est à nouveau blâmé. Arsenal a été époustouflé par Liverpool en seconde période dans ce qui était probablement le meilleur match de Granit Xhaka pour Arsenal – parce qu’il ne jouait pas et qu’il a en fait été manqué.

Le cinquième choix de l’arrière droit de Liverpool et de l’Angleterre, Trent Alexander Arnold, semblait assez motivé pour le match, créant le premier but de Diogo Jota avec un superbe centre. Cependant, la croix n’était rien comparée à la coupe de cheveux de Stuart Attwell ou à la moustache d’Alisson – qui auraient tous deux été un sujet de discussion individuellement s’ils ne s’étaient pas présentés dans le même match.

La défense de Liverpool avait l’air en sécurité, soulevant la question de savoir ce qu’ils auraient pu accomplir si Jurgen Klopp venait de choisir les défenseurs centraux, peu importe à quel point ils étaient dans l’ordre hiérarchique plus tôt dans la saison. Attention, ils en auront assez la saison prochaine avec un contrat de 40 millions de livres sterling pour Ibrahima Konate de Leipzig en cours de tri.

Arsenal était juste « mentalement faible » selon Ian Wright – mais au moins Martin Odegaard a terminé le week-end avec une médaille de vainqueur de la coupe dans son casier.

Les chances d’Arsenal de terminer dans le top six ont pris un autre coup dur

Manchester City peut somnoler jusqu’au titre de Premier League à partir d’ici, n’ayant besoin que de onze points pour soulever le trophée.

Le long au revoir d’Aguero a commencé contre Leicester, bien que sa plus grande contribution ait été de s’inscrire dans la ligne de frappe étonnant de Fernandinho. Au lieu de cela, c’est Gabriel Jesus qui a marqué une fois de plus à Pâques (insérez votre propre bâillon ici, les amis – tout le monde l’a fait).

Manchester United tenait à revenir à la normale après une semaine où ils ont ressenti le besoin de confirmer qu’ils ne signeraient pas Aguero. Ainsi, Paul Pogba est finalement allé chercher sa Rolls Royce de la livre et United est allé derrière dans un match de Premier League.

Nous n’avons pas eu la malédiction de l’homme de retour depuis un certain temps maintenant, alors c’était agréable de voir Danny Welbeck encaisser contre ses anciens employeurs, après un arrêt au sommet par le n ° 1 de United (pour la journée) Dean Henderson. Rappelez-vous, avec des rumeurs selon lesquelles Ole Gunnar Solskjaer paiera David de Gea pour qu’il parte cet été, Hendo pourrait en fait être n ° 1 la saison prochaine.

Naturellement, le week-end après que cet « écrivain de football » a retiré Mason Greenwood de son équipe de repêchage fantastique après avoir vu la patience s’épuiser, il a marqué le but de la victoire.

Greenwood a marqué le vainqueur pour Manchester United contre Brighton

Tottenham s’est rendu à St James ‘Park avec les deux gérants en haut du mauvais tableau – le tableau du « prochain gérant à obtenir la balle’ ‘populaire auprès de nombreux bookmakers. Lorsque Joelinton n’a marqué que son deuxième but dans ce qui semble être une vie pour les fans de Newcastle, les fans des Spurs auraient craint le pire.

Harry Kane a réussi à marquer deux en trois touches, mais l’équipe de Steve Bruce n’a jamais été mise au lit – comme beaucoup d’opposition à l’équipe de Mourinho cette saison.

Ce n’est pas la faute de Jose, tu comprends. Les Spurs ont maintenant perdu 15 points par rapport aux positions gagnantes, le troisième plus haut de la Premier League cette saison – mais tout dépend des joueurs, d’accord?

Joe Willock, prêté par Arsenal, a pris grand plaisir à marquer un niveleur tardif – un but qui ralentit une fois de plus la poussée de Mou en Ligue des champions mais peut être considéré comme une bouée de sauvetage pour le club de Mike Ashley. Steve Bruce pourrait même obtenir un nouveau contrat cette semaine en conséquence.

Willock célèbre son but contre les Spurs

L’oncle Roy Hodgson de Crystal Palace est certainement l’un des managers qui n’obtient presque certainement pas de nouveau contrat. On pense que le grand-père de la direction de la Premier League sera licencié à la fin de la saison, Palace établissant une liste restreinte de managers pour faire avancer le club – Frank Lampard, Sean Dyche et Steve Cooper de Swansea.

Un sur trois se sent réaliste sur cette liste, mais si Steve Parrish cherche dans le championnat son prochain gaffer, il veut jeter un coup d’œil à un ancien joueur qui fait maintenant de grandes choses au pays des Tykes – Valerien Ismael à Barnsley. .

.

Le contrat actuel de Hodgson à Selhurst Park expire à la fin de la saison

Pendant un moment si bref, il a semblé que l’équipe de Fulham de Scott Parker pourrait profiter d’une action tardive avec des œufs en chocolat en dehors de la zone de relégation de la Premier League. Malheureusement, il n’y avait que des œufs pour les gagnants et c’était Aston Villa – Trezeguet sur le banc pour obtenir un doublé et Ollie Watkins marquant tard pour rappeler à Gareth Southgate de ne pas l’oublier avant la sélection de l’équipe de l’Euro 2020.

Leeds United n’aura pas trop de jours faciles comme ce week-end, voyant Sheffield United 2-1 grâce à Phil Jagielka qui pique le vainqueur devant Aaron Ramsdale – un gardien de but qui doit en avoir marre de la fin, des buts importants le dépassant.

Je suis sûr que peu d’entre nous ont eu le choc de Southampton avec Burnley comme un thriller de cinq buts et quand Burnley menait 2-0 au début, encore moins auraient pensé que Southampton avait l’estomac pour un retour.

Eh bien, nous nous sommes tous trompés – Theo Walcott aurait peut-être même réussi son aide la plus intelligente de tous les temps.