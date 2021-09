Erling Haaland continue sa forme sensationnelle avec un doublé pour atteindre 65 buts en 65 matchs pour le Borussia Dortmund, alors que Noel Gallagher exhorte Man City à tout mettre en œuvre pour l’attaquant et Jude Bellingham

in

La forme incroyable d’Erling Haaland s’est poursuivie samedi alors qu’il a marqué deux buts pour mener le Borussia Dortmund à une victoire 4-3 sur le Bayer Leverkusen.

Le joueur de 21 ans a réussi un triplé pour la Norvège en milieu de semaine contre Gibraltar et il était de retour à la BayArena, marquant dans chaque mi-temps pour porter son total à cinq buts en quatre matches cette saison.

.

Haaland est dans une forme sensationnelle pour le club et le pays

.

Le gardien de but de Dortmund Haaland a inscrit ses quatrième et cinquième buts de la campagne

Cela signifie que Haaland compte désormais 65 buts en 65 matchs depuis qu’il a rejoint le club du Red Bull Salzburg en 2019.

Il ne fait aucun doute qu’il sera très demandé à la fin de la saison, avec une multitude de clubs – dont Manchester City – intéressés par ses services.

Et la légende d’Oasis Noel Gallagher est désespérée de voir Haaland – et son coéquipier Jude Bellingham, qui a également marqué contre Bayer Leverkusen – rejoindre City.

“Avec le truc de Harry Kane, je me dis un peu, vous allez soit obtenir trois ans de Kane, soit dix ans de Haaland”, a-t-il déclaré à talkSPORT Breakfast plus tôt cette semaine, lorsqu’on lui a demandé à propos de la poursuite ratée de City contre l’attaquant de Tottenham et de l’Angleterre.

.

Bellingham a également marqué contre le Bayer Leverkusen

getty

La star d’Oasis Gallagher veut que Haaland et Bellingham à City travaillent sous Pep

« Au fait, je n’arrive toujours pas à croire que nous n’ayons pas acheté Bellingham. Je ne peux pas croire qu’il soit toujours à Dortmund, il doit aller quelque part bientôt, c’est un joueur exceptionnel.

«Si nous achetons Kane, c’est à peu près trois ans de gloire garantis, mais Haaland, il y a des choses sur lesquelles travailler là-bas. Il pourrait être la bête de toutes les bêtes.

« Quand il a entendu notre président dire à la fin de la Ligue des champions que nous allions passer, personne ne pensait à Jack Grealish, nous pensions que ça allait être un super attaquant.

«Mais 160 millions de livres sterling pour Kane, c’était trop, personne à City ne voulait payer autant. Si c’était 100 millions de livres sterling, assez juste. Je me sens mal pour Kane, vraiment.

“Mais je pense que pour les fans de City, parlant pour eux, nous voulons tous Haaland, juste pour le potentiel qu’il vous donne.”

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.