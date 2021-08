Erling Haaland démarre la saison en feu avec un but et deux passes décisives en 34 minutes lors de l’ouverture de la saison de Bundesliga du Borussia Dortmund

in

Erling Haaland a commencé la saison sous sa forme habituelle à couper le souffle, réussissant un but et deux passes décisives en seulement 34 minutes d’action alors que le Borussia Dortmund ouvre sa campagne de Bundesliga.

La superstar norvégienne, sans son ancien ailier Jadon Sancho, a fait sa meilleure impression de l’attaquant de Manchester United pour commencer le score.

.

Comme prévu, Haaland a commencé la saison en feu

Ramassant le ballon dans sa moitié de terrain, Haaland l’a transporté dans la surface de réparation adverse avant de le déposer sur Marco Reus pour un premier match facile à la 23e minute.

Le joueur de 21 ans a ensuite fourni une passe décisive à Thorgan Hazard pour reprendre la tête après un égaliseur de l’Eintracht Francfort.

Et avec seulement 33 minutes de jeu, Haaland a inscrit son propre nom sur la feuille de match, s’accrochant à une passe de Reus, avant de passer facilement devant le gardien Kevin Trapp.

Dortmund a la chance de prendre une avance rapide au classement sur son rival du Bayern Munich, qui a fait match nul 1-1 au Borussia Mönchengladbach vendredi soir.

.

Haaland a aidé Reus pour l’ouverture

.

Ensuite, installez Hazard pour le deuxième de Dortmund à la 32e minute

.

Avant d’inscrire son propre but deux minutes plus tard

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les opinions d’experts et les opinions sur tous les plus grands sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.