Erling Haaland, devant Leo Messi et Kane

17/09/2021 à 8h15 CEST

L’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland a marqué un autre but contre Besiktas lors de l’ouverture de l’édition 2021/22 de la Ligue des champions pour un total de neuf toutes compétitions confondues.. Avec les cinq qu’il a inscrits avec l’équipe nationale norvégienne pendant la pause de l’équipe nationale, l’attaquant ajoute un total de 14 buts en 10 matchs en début de saison.

Le Norvégien, qui est à l’ordre du jour de clubs comme le FC Barcelone, le Real Madrid, le PSG, Manchester United ou encore le Bayern, est l’un des meilleurs buteurs du football européen à seulement 21 ans. Il a marqué 66 buts pour le Borussia Dortmund en 66 matchs et enregistré un total de 115 buts en 160 matchs officiels depuis ses débuts dans le football professionnel..

63 – Erling Haaland du Borussia Dortmund marque un but en moyenne toutes les 63 Minutes en #UCL, le meilleur ratio de buts par minute parmi tous les joueurs avec au moins 20 buts en CL. Robot. #BJKBVB pic.twitter.com/qrWWjwDpnk – OptaFranz (@OptaFranz) 15 septembre 2021

L’ancien Salzbourg marque aussi de son empreinte la Ligue des champions : il marque un but dans cette compétition toutes les 63 minutes. Vos enregistrements sont infiniment mieux que Mario Gómez, qui a marqué un but toutes les 102 minutes, ou d’autres buteurs importants tels que Leo Messi (103), Harry Kane (104) et Ruud van Nistelrooy (109).

Son premier Soulier d’Or, à l’horizon

Haaland a débuté la saison à un niveau élevé : il compte cinq buts en Bundesliga et occupe la deuxième place pour le Soulier d’or de la saison 2021/22. Robert Lewandowski, avec un total de six, mène d’une main de fer et Erling Haaland et Karim Benzema complètent le podium avec cinq buts chacun.

L’ancien del Molde est en passe de devenir un joueur vintage : ses records de score à 21 ans sont meilleurs que ceux de Leo Messi ou Cristiano Ronaldo, qui ont atteint le chiffre actuel du Nordique à 23 et 24, respectivement. Le Borussia Dortmund de Marco Rose s’accroche à sa grande capacité de marquer pour rêve de renverser le Bayern dans le football allemand.