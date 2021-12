Erling Haaland est mieux adapté à Manchester United qu’à Manchester City – Man United News And Transfer News

On dit que Manchester United convient mieux à Erling Haaland que ses rivaux de Manchester City.

C’est ce qu’affirme Christian Falk de BILD, qui estime que l’attaquant du Borussia Dortmund conviendrait mieux aux Diables rouges.

Haaland a annoncé une clause libératoire entre 75 et 100 millions d’euros l’été prochain et est recherché par certains des grands clubs européens.

Le Norvégien s’est imposé comme l’un des attaquants les plus meurtriers d’Europe et a montré ses capacités au plus haut niveau.

Manchester Evening News rapporte que Ralf Rangnick est un fervent admirateur et fait pression pour le transfert.

Il entretenait de bonnes relations avec Alf-Inge Haaland depuis qu’il était directeur sportif de Red Bull et a supervisé le transfert de Haaland à Red Bull Salzburg depuis Molde en 2018.

Falk affirme qu’un déménagement à Old Trafford serait plus probable pour la star de Dortmund :

« Vous devez dire que Manchester United suit lui-même les développements, y compris le sujet de Haaland. «

« Vous devez être honnête, cependant, avec Pep Guardiola et Haaland, je ne pense pas qu’il veuille vraiment cet attaquant s’il peut en obtenir un autre parce que le système de jeu est conçu différemment. »

« Chez United, Haaland va comme un gant, comme l’ont dit nos experts. Tout convient parfaitement à United.

Avec Edinson Cavani et Anthony Martial cherchant apparemment à déménager ailleurs, United pourrait faire sauter la banque pour Haaland.

La position d’Anthony Martial a toujours été claire après sa déclaration d’agent. Il veut partir en janvier et Séville serait l’une de ses options préférées. Mais il n’y a toujours pas d’accord complet. 🔴 #MUFC Son salaire est toujours le problème, en attendant de discuter avec Man United. Course toujours ouverte. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 22 décembre 2021

La Juventus « veut signer la paire United mécontente » Cavani et Martial en janvier #mufc https://t.co/sRRVRJLha5 pic.twitter.com/HegKkCl4xr – Man United News (@ManUtdMEN) 23 décembre 2021

Le joueur de 21 ans entretient d’excellentes relations avec Jadon Sancho, et le duo pourrait être au cœur de l’attaque de Man Utd pour les années à venir.