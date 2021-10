Erling Haaland exigera 30 millions de livres sterling par an pour quitter le Borussia Dortmund

L’attaquant superstar du Borussia Dortmund, Erling Haaland, est un atout incroyable pour la partie allemande depuis son arrivée en janvier 2020.

L’attaquant norvégien a actuellement un record d’un but à chaque départ pour Dortmund, marquant 49 buts en autant de matches pour le club.

Ce taux de grève n’est pas passé inaperçu auprès des plus grands clubs du football européen, Chelsea, Manchester City et le Real Madrid étant tous désireux de recruter l’attaquant.

Erling Haaland établit une demande salariale pour le départ du Borussia Dortmund

La carrière de Haaland

Haaland a fait irruption sur la scène à l’âge de 19 ans seulement à Dortmund, marquant ses débuts avec un triplé contre le FC Augsburg le 18 janvier 2020.

Haaland a poursuivi cette forme, marquant 44 buts en 40 apparitions toutes compétitions confondues pour le RB Salzbourg puis Dortmund.

A titre de comparaison, avant l’âge de 20 ans, Lionel Messi avait marqué 32 buts et récolté huit passes décisives, tandis que Cristiano Ronaldo avait amassé 20 buts et 24 passes décisives.

Avant d’avoir 20 ans, il avait marqué plus de buts que Messi et Ronaldo réunis, avec 62 buts et 17 passes décisives.

Dortmund a réussi à garder Haaland cet été, mais il est probable que l’homme vedette partira à la fin de cette campagne lorsqu’une clause de libération de 64 millions de livres sterling entrera dans son contrat.

Un grand club viendra-t-il?

L’écrivain ESPN Mark Ogden a déclaré que quiconque est prêt à déclencher cette clause de libération devra également payer à Haaland environ 575 000 £ par semaine, donc un accord vaudrait 30 millions de livres sterling par an.

Bien que Haaland ait demandé 30 millions de livres sterling par an pour quitter Dortmund, les gros chiens qui cherchaient à le signer n’ont pas été rebutés.

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a ouvertement déclaré qu’il aimerait amener Haaland à Stamford Bridge, révélant cette semaine que Chelsea « parle régulièrement » de faire un pas pour l’attaquant né à Leeds.

Cette semaine, il a déclaré: « Nous avons parlé de Haaland à quelques reprises également dans la fenêtre de transfert.

« Bien sûr on se parle régulièrement car c’est un joueur fantastique et un profil à Dortmund ».

