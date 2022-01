Erling Haaland fixe la date de la décision finale sur son avenir

Le prochain club à acquérir les services de classe mondiale d’Erling Haaland pourrait être dévoilé plus tôt que prévu. Selon un rapport de MARCA, Haaland veut finaliser son avenir d’ici le 31 janvier. Le Real Madrid et Barcelone sont actuellement les favoris pour décrocher l’attaquant, mais toutes les meilleures équipes européennes seront après ses services, notamment : le PSG, le Bayern Munich, Manchester City, Manchester United et Chelsea. Haaland a demandé à Raiola de finaliser l’accord avec un club et Dortmund veut commencer à planifier sans Haaland.

Le montant total du transfert pour Haaland pourrait dépasser 200 millions d’euros lorsque le salaire annuel, les frais d’agent, les primes familiales et la clause de libération de 75 millions d’euros sont pris en compte. Certains rapports ont indiqué que Raiola exigerait un salaire brut de 50 millions d’euros – ce qui exclurait un transfert vers la plupart des clubs, dont le Real Madrid et Barcelone – mais cela pourrait n’être qu’un stratagème de départ pour les négociations.

Cela pourrait finir par être un mois de janvier très chargé pour Florentino Perez, Jose Angel Sanchez et les hauts dirigeants du Real Madrid qui s’efforcent de conclure l’accord. Avec Haaland, le Real Madrid cherchera à mettre la touche finale à la paperasse de Mbappe. L’espoir sera d’assurer la signature du Français après les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League avec le PSG. Si les deux talents générationnels sont convaincus du projet, alors le Real Madrid aura construit l’une des attaques les plus redoutables du football mondial avant la saison 2022-2023 et l’enfilage du nouveau Santiago Bernabeu.