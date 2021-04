Erling Haaland, Harry Kane, Jack Grealish et Romelu Lukaku devraient tous être sur la liste des transferts de Man City avec Sergio Aguero sur le point de quitter le club après dix ans

Après dix ans, 257 buts et 13 trophées, la brillante décennie de Sergio Aguero à Manchester City prendra fin cet été.

Naturellement, la discussion est déjà passée à savoir qui le remplacera en tant que machine à buts du stade Etihad, et les options ne manquent pas.

GETTY

Aguero est devenu le meilleur buteur de tous les temps de City en 2017, dépassant le record d’Eric Brook en 78 ans

Lundi, les rythmeurs de la Premier League ont annoncé qu’ils se sépareraient de leur meilleur buteur de tous les temps à la fin de la saison.

Aguero a été incroyable depuis qu’il a rejoint City depuis l’Atletico Madrid dans le cadre d’un accord de 35 millions de livres sterling et les chefs d’Etihad sauront qu’ils doivent le remplacer cet été.

Au dire de tous, City semble avoir un autre été chargé dans la fenêtre de transfert malgré sa domination dans le football anglais cette campagne.

La priorité étant probablement de renforcer la ligne de front, certains grands noms ont été liés, mais qui sont-ils et combien pourraient-ils coûter? talkSPORT.com a identifié certains des gros frappeurs qui pourraient être en route pour Pep Guardiola cet été…

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Le Times rapporte que Haaland, qui a marqué 49 buts en autant d’apparitions pour le club allemand depuis son arrivée en 2019, est le premier choix de City pour remplacer Agüero.

Plus tôt ce mois-ci, Pep Guardiola a admis qu’il était un grand fan de l’international norvégien, qui n’avait besoin que de 14 matchs pour devenir le joueur le plus rapide pour marquer 20 buts en Ligue des champions plus tôt ce trimestre.

«Les chiffres parlent d’eux-mêmes», a déclaré le patron de la ville. «Il est actuellement l’un des meilleurs attaquants du monde pour son âge. Je connais la qualité de ce joueur. »

.

Haaland est la propriété la plus chaude du football

Guardiola, cependant, a refusé de discuter de la question de savoir si Haaland est sur le radar de City.

L’Espagnol a ajouté: «C’est un joueur du Borussia Dortmund.

«Je n’aime pas quand les gens parlent de nos joueurs, donc c’est un joueur du Borussia Dortmund. Vous comprenez que je ne peux pas répondre à cette question.

City devra résister à une énorme concurrence pour recruter le joueur de 20 ans, qui suscite l’intérêt de Chelsea, Man United, Man City et du Real Madrid cet été.

Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Le Times affirme également que City accélérera son intérêt pour Kane cet été s’ils ne sont pas en mesure de signer Haaland, le principal objectif de transfert.

À 27 ans, le capitaine anglais est nettement plus âgé que Haaland, mais l’homme des Spurs a fait ses preuves en Premier League avec 160 buts en 234 apparitions depuis ses débuts en championnat il y a neuf ans.

Cependant, étant donné qu’il est sous contrat jusqu’à l’été 2024, les Lilywhites exigeraient des frais énormes pour Kane.

Des rumeurs plus tôt ce mois-ci ont même suggéré que le président de Tottenham, Daniel Levy, n’envisagerait que des offres supérieures à 150 millions de livres sterling pour son actif précieux.

.

Tottenham pourrait perdre Kane si la sécheresse de son trophée de 13 ans se poursuit

Les spéculations ont sévi sur l’avenir de Kane ces dernières semaines avec des rapports suggérant qu’il pourrait chercher une sortie de Tottenham afin d’améliorer son ambition personnelle de gagner des trophées.

Kane, qui est le meilleur buteur de la Premier League cette saison avec 17 buts, serait un remplaçant idéal pour Aguero compte tenu de son record phénoménal depuis son élection il y a neuf ans.

Romelu Lukaku (Inter)

On pense que City a un « intérêt réel » à recruter l’attaquant de l’Inter Lukaku cet été s’il ne parvient pas à attirer ses autres cibles principales.

City était lié à un déménagement pour l’attaquant de l’Inter en janvier, mais l’accord a été arrêté car Guardiola a exclu les dépenses à la fin de l’année.

Lukaku a été en forme électrique ce trimestre et a marqué 19 fois dans la ligue alors que les hommes d’Antonio Conte mènent de six points leurs rivaux féroces Milan au sommet de la Serie A.

L’ancien attaquant de United est dans la forme de sa carrière et a fait ses preuves en Premier League, mais City devra affronter Chelsea pour le Belge car il est également sur le radar du club de l’ouest de Londres.

Eurosport affirme que les rivaux de la Premier League pourraient s’affronter pour signer le leader belge après avoir prouvé qu’il pouvait mener la ligne au plus haut niveau.

.

Lukaku a fait sensation pour l’Inter cette saison Jack Grealish (Aston Villa)

On pense également que City serait intéressé par la signature d’un meneur de jeu, ainsi que d’un attaquant, cet été et Jack Grealish d’Aston Villa serait en haut de la liste des cibles.

Le Daily Mail affirme que City prépare une grosse dépense estivale et cherchera à signer Grealish, qui a ébloui le retour de Villa en Premier League ce trimestre, ainsi que Haaland.

L’intérêt pour Grealish se serait accéléré au cours des dernières semaines et un accord pour Grealish et Haaland pourrait coûter jusqu’à 200 millions de livres sterling.

On dit que Guardiola est un grand admirateur de Grealish, qui a été le meilleur joueur de Villa cette saison, mais il ne sera pas bon marché étant donné qu’il a signé un nouveau contrat la saison dernière.

.

Grealish est également une cible pour City cet été

Grealish a déclaré à plusieurs reprises son engagement et son amour pour son club d’enfance, bien qu’Ally McCoist ait déclaré mercredi à talkSPORT qu’il devait sûrement quitter Villa Park s’il avait l’ambition de remporter des trophées.

« Jack Grealish est clairement un homme de Villa, tout comme Harry Kane est un homme de Tottenham », a déclaré la légende des Rangers au talkSPORT Breakfast.

«Mais quand la décision de Grealish arrive-t-elle à sa porte, ‘si je veux gagner des choses, je vais devoir déménager’?

«Vous penseriez que les Spurs ont de meilleures chances de gagner quelque chose ou d’obtenir le football de la Ligue des champions que Villa, alors est-ce que la même chose s’applique à Jack Grealish? Va-t-il devoir partir pour commencer à gagner des choses?

« Ou, et il n’y a rien de mal à cela, peut-être qu’il veut jouer pour son équipe d’enfance pendant toute sa carrière? »