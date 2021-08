Erling Haaland insiste sur le fait qu’il “ne craint personne” avant l’épreuve de force de Virgil van Dijk, mais admet que le défenseur de Liverpool est “le meilleur qu’il ait rencontré”

Erling Haaland insiste sur le fait qu’il “ne craint personne” alors qu’il se prépare à affronter Virgil van Dijk lors du match d’ouverture des qualifications pour la Coupe du monde mercredi entre la Norvège et les Pays-Bas.

Haaland, qui est devenu l’un des meilleurs attaquants du monde au Borussia Dortmund, a affronté le Néerlandais pour la dernière fois lorsqu’il a joué pour le RB Salzbourg en 2019, où il a marqué un but lors d’une défaite 4-3 en Ligue des champions à Anfield.

Mercredi, Van Dijk et Haaland s’affrontent à nouveau

Van Dijk est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du football mondial et Haaland savoure la bataille avec le défenseur de Liverpool.

Lors d’une conférence de presse, lorsqu’on lui a demandé son avis sur Van Dijk, il a répondu : « Je ne crains vraiment personne, je pense qu’il est le meilleur défenseur.

«Je pense que pas mal d’autres dans la salle sont d’accord avec moi là-dessus. Il est rapide, fort et « mauvais » intelligent, et vous devez avoir trois choses importantes.

« J’ai joué contre lui deux fois, j’ai dit qu’il était le meilleur que j’ai rencontré. C’est un bon joueur, nous devons donc essayer de jouer avec lui.

.

Haaland a commencé la saison en feu pour le Borussia Dortmund

Le tueur à gages de Dortmund, qui a marqué 41 buts en 41 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière, affirme que son jeu complet s’est amélioré depuis sa dernière rencontre avec Van Dijk.

“J’ai évolué en marquant des buts, même si j’ai aussi beaucoup marqué à Salzbourg”, a-t-il ajouté. “Je suis devenu plus grand, plus rapide, plus intelligent et un meilleur finisseur, mais j’ai beaucoup à faire, et c’est bien, car alors je peux être bien meilleur

“Il [Van Dijk] a ça aussi. Les gens évoluent constamment. C’est une équipe des Pays-Bas pleine d’autres stars, mais il est le meilleur là-bas. J’ai hâte de le rencontrer, mais c’est toujours cool qu’il joue.

