Erling Haaland, Kylian Mbappe, Luis Suarez, Mohamed Salah … les ÉNORMES transferts qui pourraient arriver cet été

Cet été pourrait voir d’énormes transferts se produire alors que les clubs se tournent vers l’avenir, avec un peu de chance avec la pandémie de coronavirus derrière nous.

L’année dernière, il y a eu des transactions de transfert prudentes et nous n’avons pas vu les gros mouvements d’argent qui étaient prévus.

Haaland sera un acteur recherché cet été

Un certain nombre de joueurs de haut niveau entreront bientôt dans la dernière année de leurs contrats, ce qui signifie qu’ils pourraient être en mouvement cet été.

Nous avons à attendre l’Euro 2020 retardé, mais en arrière-plan, les clubs travailleront d’arrache-pied pour préparer leurs équipes pour la saison 2021/22.

Ici, talkSPORT.com a jeté un coup d’œil à certains des gros transferts qui pourraient passer à la fin de la saison.

Mbappe est vainqueur de la Coupe du monde avec la France, mais pourrait-il quitter le PSG cet été? Erling Haaland

Haaland est actuellement l’un des jeunes joueurs dont on parle le plus dans le football mondial.

Au Borussia Dortmund, il a marqué 33 buts en seulement 31 matchs cette saison.

Le joueur de 20 ans n’a rejoint la partie allemande qu’en janvier 2020, mais la spéculation sur les transferts continue de sévir.

Une clause de libération de transfert dans son contrat, de seulement 65 millions de livres sterling, ne deviendra active qu’en 2022.

Les clubs ne semblent pas disposés à attendre jusque-là, cependant, et pourraient tester la résolution de Dortmund cet été.

Man City, Manchester United, Liverpool et Chelsea ont tous été liés à l’attaquant norvégien.

Le Real Madrid serait également convaincu de pouvoir recruter le jeune cet été.

Haaland a terrorisé les défenses toute la saison Mohamed Salah

Salah a été brillant pour Liverpool depuis qu’il a rejoint la Roma en 2017, marquant 119 buts en 191 matchs.

Il a remporté la Ligue des champions et la Premier League pendant son séjour à Anfield, mais cela ne l’a pas immunisé contre les spéculations sur les transferts.

Selon certaines informations, le Paris Saint-Germain pourrait être intéressé par la signature de l’Egypt International, s’il ne peut pas signer Lionel Messi sur un transfert gratuit.

Le Real Madrid a déjà été lié à Salah et pourrait être une option pour eux s’ils ne parviennent pas à débarquer Haaland.

Salah a 17 buts en Premier League cette saison Luis Suarez

L’international uruguayen a été associé de manière sensationnelle à un retour à Anfield, et son avenir pourrait dépendre de ce qui arrivera à Mo Salah.

Suarez a été évincé par Barcelone cet été après avoir été jugé excédentaire par Ronald Koeman.

Il a signé pour l’Atletico Madrid, rival de la Liga, pour un prix minime, et a depuis marqué 19 buts en championnat en 25 matchs.

Liverpool pourrait faire une offre sensationnelle pour ramener l’attaquant au club si Salah partait, selon des informations en Espagne.

Suarez a tiré dans les buts de la Liga pour l’Atletico Madrid cette saison Martin Odegaard

Odegaard a impressionné à Arsenal depuis son arrivée en prêt du Real Madrid.

Les Gunners souhaitent soit prolonger ce prêt pour une autre saison, soit même le signer pour un contrat permanent.

Reste à voir si Madrid le laissera partir cet été, surtout s’il continue d’impressionner dans le nord de Londres.

«Je n’ai pas pensé à ce qui va se passer en été», a-t-il déclaré à la sortie norvégienne VG.

«Mon contrat avec Arsenal est jusqu’à la fin de la saison. Nous verrons ce qui se passera cet été.

«J’ai déjà dit des choses que je défends toujours: la stabilité et le développement sont des mots clés.»

Martin Odegaard a remporté de nombreux fans avec ses performances pour Arsenal cette saison Kylian Mbappe

Le Paris Saint-Germain fait face à une décision difficile face à Mbappe cet été avec son contrat entrant dans la dernière année.

S’ils ne peuvent pas convenir de nouvelles conditions, ils devront peut-être l’encaisser maintenant plutôt que de lui permettre de partir avec un transfert gratuit.

Le média espagnol OK Diario affirme qu’il est peu probable que Mbappe signe un nouvel accord avec le PSG et que le Real Madrid est la seule équipe qu’il envisagera.

Le joueur de 22 ans a déjà beaucoup parlé de Liverpool, mais tout accord pourrait dépendre de la question de savoir s’il conservera le football de la Ligue des champions la saison prochaine.

Pour le moment, cela semble peu probable et leur meilleur espoir pourrait être de gagner la Ligue des champions.

Mbappe a battu le record de Lionel Messi pour devenir le plus jeune joueur à marquer 25 buts en Ligue des champions Gini Wijnaldum et Memphis Depay

Ronald Koeman chercherait à recruter deux de ses compatriotes néerlandais à Barcelone cet été, et ce sont des noms que tout le monde connaîtra.

Le milieu de terrain de Liverpool Wijnaldum entre dans les derniers mois de son contrat à Anfield et il semble prêt à partir pour un transfert gratuit.

Des rapports suggèrent qu’il a signé un accord de pré-contrat avec le Barça, mais il n’a donné aucune nouvelle mise à jour sur son avenir en service international.

Wijnaldum n’a pas signé de nouveau contrat avec Liverpool

« Comme je l’ai dit à d’autres occasions, je n’ai toujours pas de nouvelles », a déclaré Wijnaldum aux diffuseurs néerlandais NOS.

« Ils disent [a deal is done] dans les médias mais je n’ai aucune nouvelle », a-t-il ajouté. «Quand il y en aura, j’en parlerai, mais il n’y en a pas. Je suis ici maintenant pour parler des matchs contre la Turquie, la Lettonie et Gibraltar. »

L’ancien joueur de Manchester United, Depay, devrait rejoindre Wijnaldum en Espagne la saison prochaine, car l’attaquant est également en rupture de contrat.

Depay aurait l’intention de quitter Lyon et rencontrera le président de Barcelone Joan Laporta et Koeman pour finaliser l’accord.

Depay pourrait s’associer avec son compatriote Ronald Koeman cet été