Erling Haaland: le Real Madrid est favori pour signer l’attaquant norvégien la saison prochaine – Man United News And Transfer News

Manchester United a reçu un coup dur en signant l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland.

Selon le média espagnol Diario Madridista, le Real Madrid a un pacte verbal avec le club allemand pour « clôturer le transfert » l’été prochain.

Bien que rien ne soit avancé, Los Blancos restent les premiers à s’assurer les services de l’attaquant norvégien en raison de l’excellente relation entre les deux clubs.

Haaland serait intéressé à jouer pour Madrid, ce qui est une autre raison pour laquelle l’accord semble probable.

Le seul obstacle est Mino Raiola. Le super-agent est censé demander régulièrement des commissions massives sur la vente de ses clients.

La relation entre lui et Madrid n’est pas particulièrement bonne non plus. L’article précise :

« Les relations entre l’italien et le club madrilène ont toujours été compliquées.

“La direction madrilène devrait plutôt éviter de s’asseoir pour négocier avec lui, alors elle chercherait un intermédiaire ou, directement, elle serait favorable à parler avec son [Haaland’s] père.”

Les autres clubs intéressés sont Liverpool, le Paris Saint-Germain, Manchester City et Manchester United.

Chelsea était fortement lié au joueur de 20 ans mais n’était pas disposé à payer son prix énorme et a décidé d’acheter Romelu Lukaku à la place.

Le manager de Man United, Ole Gunnar Solskjaer, est un fervent admirateur de Haaland et l’a entraîné pendant son séjour au Molde FC.

United était sur le point de le signer en janvier 2020 avant qu’il ne soit finalement recruté par Dortmund.

Le Norvégien s’est imposé comme l’un des buteurs les plus prolifiques des deux dernières saisons.

Haaland a marqué 63 fois en 64 apparitions dans toutes les compétitions pour les géants de la Bundesliga.

L’arrivée de Cristiano Ronaldo et l’émergence croissante de Mason Greenwood signifient que les Red Devils n’ont pas vraiment besoin d’un attaquant.

Il sera fascinant de voir comment ce transfert se déroulera.