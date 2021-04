Erling Haaland n’a pas marqué pour le Borussia Dortmund contre Manchester City mais la puissance, le rythme et la créativité exposés devant Pep Guardiola au milieu des rumeurs de transfert

Erling Haaland n’a peut-être pas marqué contre Manchester City, mais l’attaquant du Borussia Dortmund en a certainement montré assez pour suggérer que le battage médiatique est réel.

Après dix buts en sept matches de Ligue des champions cette saison, la sensation de 20 ans est entrée dans le match aller du quart de finale de la Ligue des champions à l’Etihad avec une confiance suprême.

Haaland avait l’air à l’aise sur la grande scène une fois de plus contre City

La pression est quelque chose sous lequel Haaland semble prospérer; que ce soit devant le but ou devant la caméra avec des journalistes, et la chaleur était certainement sur ses jeunes épaules à Manchester.

Après avoir défilé dans tous les grands clubs d’Europe au cours des quinze derniers jours par l’agent Mino Raiola, beaucoup s’attendaient à ce que l’affrontement contre City soit une sorte d’audition.

Avec Sergio Aguero quittant City à la fin de la saison après une décennie à la tête de la ligne, Pep Guardiola sera désireux de recruter un attaquant superstar pour remplacer l’Argentin.

Alors, comment Haaland s’est-il comporté devant son nouveau manager potentiel? talkSPORT dirige la règle sur le jeune ici…

Cela n’aurait pas pu être un pire départ pour Haaland, qui a tenté d’offrir une option à Raphael Guerreiro afin d’échapper à la presse de Man City.

Cependant, le ballon a dérapé impuissant du bas de sa botte et hors du jeu pour une remise en jeu.

Haaland a gonflé ses lignes après seulement trois minutes avec une mauvaise touche devant Guardiola

C’était juste devant l’Espagnol, l’attaquant norvégien faisant presque carrière à Guardiola alors qu’il tentait de reprendre possession du ballon.

Le premier reniflement d’une opportunité est survenu lorsque Jude Bellingham a fait preuve d’une habileté et d’une volonté incroyables pour se faufiler dans la surface de la ville et forcer un arrêt d’Ederson, mais John Stones a battu Haaland au rebond pour effacer.

Haaland est réputé pour être un braconnier – 49 buts en 50 matchs à Dortmund en sont la preuve – mais il a également un jeu de liaison incroyable.

En particulier, son mouvement pour baisser profondément et soutenir Bellingham lors de la contre-attaque à la 16e minute a montré son intelligence sous-estimée et a attiré une faute de son côté.

Mais à l’approche de la demi-heure, il est devenu clair qu’il y avait peut-être un domaine sur lequel il devait travailler pour convaincre Guardiola – sa défense.

.

L’attaquant de Dortmund n’était pas particulièrement dynamique avec son pressing, ce que Guardiola aura sûrement remarqué

L’attaquant de 6 pieds 4 pouces est languissant et d’une vitesse trompeuse pour un grand homme, mais il s’est contenté de tomber profondément et de revenir en arrière lorsque Rodri a ramassé le ballon sur les arrières centraux.

City est réputé pour son style de pressage intense et on pourrait supposer que Haaland ne serait pas obligé de faire plus du côté de Guardiola.

En danger de disputer cinq matchs sans but pour le club ou le pays, Haaland a commencé la seconde période comme un homme en mission et a montré un rythme et une puissance incroyables pour se mettre derrière Man City.

Ruben Dias a été un rocher aux côtés de Stones cette saison, mais le Portugais a été mis sur le dos avec une facilité consommée et Haaland a réussi à rester debout.

L’attaquant de 20 ans a envoyé Ruben Dias voler dans une bagarre, mais déplorera son occasion manquée

Bien que son tir sur Ederson ait été apprivoisé après avoir été déséquilibré, il a clairement les attributs physiques nécessaires pour concourir en Premier League.

Pourtant, son couronnement est venu avec seulement sept minutes de temps normal restants lorsque Bellingham a fait pétiller une balle dans ses pieds alors qu’il retombait profondément dans l’espoir de créer quelque chose pour les visiteurs.

Une première passe dans la trajectoire de Marco Reus a parfaitement atterri aux pieds du capitaine et il a fait preuve d’un grand sang-froid pour marquer l’égalisation.

Haaland a montré sa capacité à jouer plus profondément avec une belle passe décisive pour Marco Reus

Malgré tous ses buts et ses statistiques effrayantes, Haaland est un footballeur intelligent et capable de descendre profondément pour libérer de l’espace derrière pour les coureurs des profondeurs.

Avec Ilkay Gundogan marquant pour le plaisir cette saison et Phil Foden et Riyad Mahrez se rapprochant pour fournir une menace de but depuis les ailes, un tel attribut pourrait être inestimable.

Les spéculations sur ce qui a été dit entre l’attaquant et le vainqueur du match Foden au coup de sifflet à plein temps continueront de faire rage longtemps après le match lui-même, mais Haaland a prouvé qu’il était plus qu’un simple buteur à l’Etihad.

.

Haaland et Foden ont échangé des mots à la fin du match – seront-ils coéquipiers la saison prochaine?

Il n’y a aucun doute sur ce que pense Guardiola.

Le patron de City a déclaré aux journalistes après le match: « C’est un joueur de premier plan, nous savons qu’à cet âge, vous pouvez créer un lien avec lui, il est un joueur fort, de qualité supérieure et de première classe.

Alors que l’égalité est enfin prête avant le match retour au Signal Iduan Park, ne soyez pas surpris s’il a un autre mot à dire avant la fin de ce quart de finale de la Ligue des champions.