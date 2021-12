Erling Haaland « n’aime pas trop la Premier League » et préférerait rejoindre le Real Madrid ou Barcelone après avoir rejeté le transfert de Chelsea

Erling Haaland « n’aime pas trop la Premier League » et préférerait rejoindre le Real Madrid ou Barcelone, ou même envisager de rester au Borussia Dortmund, plutôt que de déménager en Angleterre.

C’est selon le gourou respecté des transferts Gianluca DiMarzio, qui a révélé que Chelsea avait fait un pas pour l’attaquant, mais qu’il « n’a pas poussé pour y aller ».

.

Il est peu probable que l’attaquant du Borussia Dortmund passe en Premier League de si tôt

L’international norvégien est l’un des attaquants les plus convoités du football mondial après avoir marqué 145 buts en seulement 185 matchs seniors.

Depuis qu’il a rejoint Dortmund il y a presque exactement deux ans, le joueur de 21 ans a marqué 76 buts en seulement 74 matchs et ne cesse d’évoluer et de s’améliorer.

En tant que tel, certains des plus grands clubs du football mondial ont été liés à une décision, notamment Manchester United, l’ancien patron Ole Gunnar Solskjaer ayant déjà développé une relation personnelle avec son compatriote.

Malgré le départ de Solskjaer, cependant, les Diables rouges resteraient désireux de faire atterrir Haaland avec l’actuel patron par intérim Ralf Rangnick qui aurait été en contact avec le père du gardien de but, l’ancien joueur de Premier League Alf-Inge.

Pourtant, il semble peu probable que les fans de Premier League voient le tireur d’élite prolifique exercer son métier en Angleterre de si tôt, car il préfère apparemment un éventuel passage au premier plan espagnol.

.

La Liga semble être une destination beaucoup plus probable, avec Barcelone et le Real Madrid mentionnés

« Il [Haaland] n’aime pas trop la Premier League », a déclaré DiMarzio au média allemand Wettfreunde.

« Ce n’est pas dans ses rêves. Ce n’est pas la ligue parfaite pour le moment.

« Il préfère la Liga – il aime beaucoup la Liga. Donc, je pense que dans ses pensées, la Liga est le tournoi parfait, maintenant, pour jouer. Ou la Bundesliga, où il joue actuellement.

« Donc ce n’est pas sûr qu’il parte cet été. Le Borussia Dortmund pense que pour sa carrière, une autre année devrait être la bonne étape.

« Je ne sais pas ce qu’en pense Mino Raiola. Je pense que Raiola veut le faire sortir du Borussia Dortmund car après deux ans là-bas, il est important pour lui de relever un autre défi.

« Je pense donc qu’il va essayer de trouver la bonne solution pour lui. »

.

Lukaku est revenu à Chelsea pour 97,5 millions de livres sterling

Avant de signer à nouveau Romelu Lukaku pour un montant record de club, Chelsea a tenté d’amener Haaland à Stamford Bridge alors que Thomas Tuchel cherchait un « numéro neuf » reconnu pour mener la ligne.

Pourtant, les vainqueurs de la Ligue des champions ont été repoussés dans leurs tentatives de signer la starlette et DiMarzio pense que c’est parce qu’il tient le Real Madrid ou Barcelone.

Il a ajouté: « Même l’année dernière, quand Chelsea a essayé de l’avoir [Haaland] il n’a pas poussé pour y aller car il pense que le Real Madrid ou le FC Barcelone sont des clubs qui, en ce moment, sont la bonne étape pour lui.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.

« Seuls le Real Madrid et Barcelone peuvent l’avoir car il ne peut pas aller à l’Atletico Madrid ou dans d’autres clubs.

« Probablement parce que quand il a commencé à jouer – comme [Kylian] Mbappe qui veut jouer pour le Real Madrid – il a dit à son agent d’essayer pour le Real Madrid, sinon eux alors Barcelone et sinon Barcelone alors Chelsea, Man United etc.

« Le Real Madrid, je pense. Même s’ils signeront à coup sûr Mbappe, ils aimeraient avoir quelques attaquants du futur. Je ne sais pas s’ils y parviendront.

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients 60 £ de paris gratuits lorsque vous pariez 10 £ en tant que nouveau client

OFFRE DE RÉCLAMATION

Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis – Vous devez parier un minimum de 10 £/€ avec une cote de 1/2 (1,50) ou plus sur un marché sportif – 10 £/€ Les paris gratuits seront crédités sur le pari règlement et ensuite un pari gratuit de 10 £/€ chaque week-end (jusqu’à 5 fois) et sera valable pendant 7 jours – Le solde du dépôt est disponible pour le retrait à tout moment – Les restrictions générales de retrait et les conditions générales complètes s’appliquent 18+ begambleaware.org.