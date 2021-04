Erling Haaland ne serait PAS une bonne signature pour Manchester City cet été.

C’est selon le spécialiste de talkSPORT Tony Cascarino, qui affirme que Pep Guardiola N’A PAS BESOIN du Norvégien car il ne cadrerait pas avec le style de jeu du manager.

Erling Haaland n’est pas un bon choix pour Man City et serait une signature « plus viable » pour ses rivaux de Manchester United, selon Tony Cascarino

City a été fortement lié à une décision de l’attaquant très demandé du Borussia Dortmund, en tant que l’un des rares clubs de football mondial à pouvoir se permettre de payer le prix demandé du club allemand de 150 millions d’euros.

L’annonce cette semaine que le buteur record de City, Sergio Aguero, partira à la fin de la saison n’a fait qu’intensifier les spéculations sur un déménagement pour le prolifique joueur de 20 ans.

Cependant, Guardiola a minimisé les chances du club de le signer, affirmant récemment qu’il était « impossible » pour Man City de signer un remplaçant pour Aguero cet été.

Mais Cascarino fait valoir que l’entraîneur espagnol irait bien sans Haaland, affirmant que le signer pourrait en fait entraver City car cela gâcherait leur formule gagnante.

City a été une force d’attaque polyvalente, imprévisible et productive cette saison – et cela les a rendus imparables en Premier League

Guardiola a une abondance de talents offensifs parmi lesquels choisir et, avec Aguero aux prises avec des blessures et Gabriel Jesus aux prises avec des buts réguliers, le patron a choisi d’aligner un « faux neuf » pour la majorité de la saison.

Il a également mélangé les choses, jouant neuf attaquants sur les trois premiers avec leur alignement imprévisible permettant à l’opposition de deviner. Chaque line-up a ses propres atouts, mais la constante est que le ballon frappe le fond du filet et c’est une des raisons pour lesquelles City a actuellement 14 points d’avance au sommet de la Premier League.

Et c’est pourquoi Cascarino dit que Haaland ne conviendrait pas au stade Etihad, affirmant qu’il serait une signature « plus viable » pour ses rivaux Manchester United ou Chelsea.

« Je ne crois pas qu’Erling Haaland s’intègre dans la façon dont Man City joue », a déclaré l’expert de talkSPORT lors du petit-déjeuner sportif du week-end de samedi.

La machine à buts du Borussia Dortmund Haaland est LE jeune joueur le plus convoité du football mondial, mais Cascarino dit qu’il ne serait pas une bonne signature pour Man City

«Je pense que les hommes larges et les milieux de terrain de Pep Guardiola ont un certain style et si vous regardez au cours de cette saison, tant de joueurs ont joué dans le rôle d’avant-centre, de Phil Foden, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva a joué là-bas, Riyad Mahrez…

«Donc je ne pense pas qu’il [Guardiola] cherche à obtenir la signature d’Erling Haaland comme faisant la différence ultime pour son équipe.

«Man City joue un faux neuf et ils l’ont fait avec brio. Les équipes ont trouvé très difficile de les arrêter.

«Guardiola pourrait dire ‘Je n’ai pas vraiment besoin de ce type d’avant-centre’, et certaines personnes diront que c’est absurde.

«Eh bien, d’après ce que je regarde semaine après semaine, City joue d’une certaine manière et c’est vraiment efficace.

Adrian Durham plein d’éloges pour Erling Haaland de Dortmund qui, selon lui, a un peu de Van Nistelrooy, Henry et Batistuta en lui

«Chelsea ou Man United me sembleront beaucoup plus viables, avec leur façon de jouer.

«Probablement plus à Man United – ils crient pour un joueur comme Haaland!

«De plus, la chose dont nous devons nous souvenir ici est, et je sais que ce n’est pas Haaland, c’est son agent, mais vous voulez que les joueurs viennent jouer pour vous, pas se vanter de la meilleure affaire financière du football mondial.

« Partout où il va, il obtient beaucoup, mais les managers veulent qu’un joueur vienne au club de football parce que vous voulez y être. »