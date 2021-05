Erling Haaland nommé joueur de la saison en Bundesliga – Robert Lewandowski du Bayern Munich a de nouveau été snobé!

Oui, vous avez bien lu ce titre.

La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, n’a pas été élu joueur de la saison en Bundesliga. Le jeune attaquant norvégien Erling Haaland a pris la place de Lewandowski. Maintenant, je ne suis pas ici pour dire que Haaland n’était pas phénoménal ou ne mériterait pas le prix dans une autre saison. Ce que je suis ici pour dire, c’est que c’est une blague absolue.

Haaland était super, oui. Cependant, Lewandowski a marqué 41 buts en 29 matchs. Lewandowski a littéralement battu le record du plus grand nombre de buts marqués lors d’une saison de Bundesliga, un record que Gerd Müller avait conservé depuis 1971/1972. Cet exploit avait toujours été considéré comme imbattable, mais le capitaine polonais a réussi l’impossible et a dépassé le total des 40 buts.

Sans oublier, André Silva pourrait avoir un meilleur cas qui a porté l’Eintracht Francfort cette saison et les a mis à portée de main de la qualification de la Ligue des champions la saison prochaine. Silva a également marqué plus de buts et fourni plus de passes décisives que Haaland, mais ce n’est pas le but. Le fait est que cela aurait dû être une décision unanime pour le Polonais.

En fin de compte, Haaland a reçu 50% des votes, remportant le prix de Lewandowski, qui avait remporté la saison précédente. Alors qui vote? Le joueur de Bundesliga de la saison est en fait décidé par un vote des fans. Haaland est sans aucun doute l’un des favoris de beaucoup et l’un des prospects les plus excitants au monde. Je peux voir pourquoi il y a tant d’amour pour Haaland mais allez, comment pourriez-vous ne pas voter pour Lewandowski?! À moins que ce vote ne soit uniquement basé sur leurs performances dans le DFB-Pokal, il est difficile de comprendre comment cette décision a été prise.

Haaland a toujours bénéficié du parti pris des fans, y compris sa victoire Golden Boy 2020 sur le vainqueur du triple Alphonso Davies. Alors que Haaland a connu une année spectaculaire en 2020 ainsi que Davies, il était toujours clair que Haaland serait favorisé.

Êtes-vous gêné par le camouflet de Lewandowski face à une autre reconnaissance majeure? Haaland méritait-il vraiment de remporter le joueur de la saison? Faites le nous savoir dans les commentaires!