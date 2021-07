Erling Haaland ou Robert Lewandowski à Chelsea ramènent des souvenirs de la folle fenêtre de transfert de 2003 lorsque 13 joueurs sont arrivés, dont Claude Makelele du Real Madrid et Juan Veron de Man United

Les supporters de Chelsea auront des flashbacks sur 2003 étant donné les rumeurs de transfert actuelles impliquant le club.

Declan Rice, Erling Haaland et Robert Lewandowski ont tous été liés à des déménagements dans l’ouest de Londres, tandis qu’on pense qu’Eden Hazard s’est vu offrir un retour à Stamford Bridge.

Lewandowski ou Haaland ? Quel que soit le signataire, les fans de Chelsea seront au pays des rêves comme ils l’étaient en 2003

Oui, ce sera un été fou, un peu comme la fenêtre 2020 l’était lorsque Kai Havertz, Timo Werner et Ben Chilwell faisaient partie d’une multitude de nouveaux ajouts.

Mais ce n’est peut-être pas aussi fou qu’en 2003, lorsque le propriétaire Roman Abramovich est arrivé à Chelsea et a déclenché une frénésie de dépenses qui ne semble pas s’être arrêtée.

À l’époque, Chelsea était au bord d’un gouffre financier, profondément endetté et priant pour que le football de la Ligue des champions aide le club à conjurer l’oubli.

Puis le milliardaire russe Abramovich est venu à la rescousse. On dit qu’il a été convaincu d’acheter le club à Ken Bates après que les Blues ont décroché la dernière place de qualification pour la Ligue des champions aux dépens de Liverpool avec une victoire 2-1.

Il a effacé ses dettes et du coup, non seulement les Bleus ont été épargnés par le mur, mais le club a lancé une frénésie de dépenses sans précédent qui a annoncé une ère de succès pour rivaliser avec les plus grands clubs d’Angleterre et d’Europe.

Maintenant, les fans qui avaient renoncé à soutenir le club pendant ses années les plus sombres retournaient à Stamford Bridge et, comme on pouvait s’y attendre, le succès a également attiré de nouveaux supporters.

Jetez un œil à la liste incroyable des joueurs qu’ils ont signés en 2003…

Chelsea a annoncé cinq signatures le même jour en 2003

Jürgen Macho – gratuit

Le gardien autrichien est arrivé peu de temps avant le rachat d’Abramovich, à un moment où Chelsea était au bord du gouffre financièrement.

Macho était le deuxième buteur de tir au Stadium of Light et avait disputé 22 matches de Premier League pour le club, bien qu’il n’ait pas participé à un seul match pour les Blues avant de partir en 2004.

Les fans de Chelsea ne savaient pas que l’arrivée discrète de Macho était sur le point d’être éclipsée par une surabondance de super signatures.

Macho a été signé le 1er juillet 2003 de Sunderland sur un transfert gratuit

Marco Ambrosio – gratuit

Autre gardien arrivé avant qu’Abramovich ne prenne officiellement le relais, Ambrosio avait été sélectionné au niveau des moins de 21 ans par l’Italie et était destiné à être la doublure de son compatriote Carlo Cudicini.

Il n’a duré qu’une saison au Bridge, mais a joué lors de la mémorable victoire 2-1 en quart de finale de la Ligue des champions contre Arsenal à Highbury.

Ambrosio a été signé le 1er juillet 2003, de Chievo, sur un transfert gratuit

Glen Johnson (West Ham) – 6 millions de livres sterling

Johnson n’avait que 18 ans lorsqu’il a signé sur la ligne pointillée de West Ham, relégué, et est devenu un acteur clé lors de la campagne victorieuse du titre 2004/05.

Il a finalement joué pour Portsmouth, Liverpool, Stoke.

Johnson était un jeune défenseur prometteur lorsqu’il a signé le 15 juillet 2003, en provenance de West Ham, pour 6 millions de livres sterling.

Geremi (Real Madrid) – 7 millions de livres sterling

L’international camerounais a été recruté après une saison en prêt en Premier League avec Middlesbrough.

Il a eu beaucoup de temps de jeu, mais n’est jamais vraiment devenu quelqu’un que les fans ont particulièrement apprécié.

Geremi a signé le 16 juillet 2003, du Real Madrid, pour 7 millions de livres sterling

Wayne Bridge (Southampton) – 7 millions de livres sterling

Comme Johnson, mais sur le flanc opposé, Bridge était un jeune arrière latéral très apprécié lorsque Chelsea s’est précipité.

Il a marqué l’un des buts les plus célèbres de Chelsea, contre Arsenal en Ligue des champions en 2004, et a bénéficié d’une place régulière dans l’équipe jusqu’à l’arrivée d’Ashley Cole deux ans plus tard.

Pont signé le 21 juillet 2003, de Southampton, pour 7 millions de livres sterling

Damien Duff (Blackburn) – 17 millions de livres sterling

Maintenant, les grosses dépenses sont passées à la vitesse supérieure, alors que le talentueux attaquant Duff a été attiré sur le pont pour une somme importante.

L’Irlandais est devenu un favori des fans et un joueur crucial, en particulier sous Jose Mourinho qui a remplacé Claudio Ranieri en tant que manager en 2004.

Duff a rejoint Blackburn pour 17 millions de livres sterling et a été dévoilé par Ranieri aux côtés des autres nouveaux visages en 2003

Joe Cole (West Ham) – 6,6 millions de livres sterling

Tout le monde était ravi de Cole lorsque Chelsea l’a signé, et beaucoup pensaient qu’il deviendrait le prochain grand talent d’Angleterre.

Bien qu’il n’ait jamais vraiment réalisé ce potentiel, il a connu une carrière riche en trophées à Stamford Bridge, d’une durée de sept ans au club.

Cole a signé le 6 août 2003, de West Ham, pour 6,6 millions de livres sterling

Juan Sebatian Veron (Manchester United) – 15 millions de livres sterling

Double coup dur, Veron et Cole sont arrivés le même jour que Chelsea a simplement manqué de jours pour annoncer leurs nombreuses signatures.

Bien que clairement talentueux, le jury était toujours sur Veron, et il n’a pas fait grand-chose à Chelsea pour changer cela.

Veron était très bien noté sur le continent avant d’arriver en Angleterre, à Manchester United, mais Chelsea a tout de même franchi le pas et lui a payé 15 millions de livres sterling.

Adrian Mutu (Parme) – 15,8 millions de livres sterling

Ensuite, Chelsea a signé un attaquant qui déchirait la Serie A, mais le mouvement a été un désastre.

Figure controversée en dehors du terrain, Mutu a quitté le club en disgrâce après avoir été testé positif à la cocaïne en 2005.

Cela a commencé avec un sourire et s’est terminé par une larme pour Mutu

Alexey Smertin (Bordeaux) – 3,45 M£

Un pour Romain ? L’international russe Smertin a été signé alors que le mois touchait à sa fin.

Mais il y avait plus à venir…

Smertin a rejoint Bordeaux pour 3,45 millions de livres sterling

Hernan Crespo (Inter Milan) – 16,8 millions de livres sterling

L’attaquant de classe mondiale Crespo est arrivé pour renforcer l’attaque des Bleus.

Cependant, bien qu’il ait passé cinq ans à Chelsea, il n’a vraiment joué que deux saisons.

Trois ans ont été passés en prêt à l’Inter et à Milan, avant d’être finalement revendu à l’Inter en 2008.

Il y avait beaucoup d’enthousiasme autour de la signature de Crespo en août, rejoignant l’Inter pour 16,8 millions de livres sterling

Neil Sullivan (Tottenham) – 500 000 £

Encore un gardien ! Sullivan a été tenté de Tottenham pour concurrencer Cudicini.

Bientôt, tous seraient excédentaires par rapport aux besoins avec l’arrivée de Petr Cech en 2004.

Neil Sullivan a signé le 29 août 2003, de Tottenham, pour 500 000 £

Claude Makelele (Real Madrid) – 16 millions de livres sterling

Et enfin, l’homme de Madrid Makelele est arrivé le dernier jour d’août, portant les dépenses de Chelsea à plus de 110 millions de livres sterling, ce qui représentait une somme énorme en 2003.

Makelele est l’un des rares hommes du football à être honoré de son propre poste – “le rôle de Makelele” est devenu célèbre alors qu’il était à Chelsea.

Makelele a signé le 31 août 2003, du Real Madrid, pour 16 millions de livres sterling et est devenu un pilier du milieu de terrain de Chelsea