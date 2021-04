Erling Haaland pourrait coûter plus cher que Barcelone pour le transfert de Neymar alors que le Real Madrid, Manchester United, Man City et Chelsea recherchent le buteur

La cible de transfert de Manchester United, Man City et Chelsea, Erling Haaland, pourrait coûter plus cher que Neymar s’il déménage de club cet été.

La star du Borussia Dortmund a fait l’objet d’intenses spéculations cette saison alors qu’il poursuit son excellente forme de but au niveau national et en Ligue des champions.

. – .

Haaland est l’un des grévistes les plus redoutés d’Europe en ce moment

Le joueur de 20 ans a marqué 21 fois en 22 matches de Bundesliga, tandis qu’en Europe, il a frappé le fond des filets 10 fois en six matches.

La semaine dernière, son agent Mino Raiola et son père, l’ancien milieu de terrain de Man City et de Nottingham Forest, Alf-Inge, ont voyagé en Europe pour courtiser les parties intéressées.

Barcelone et le Real Madrid ont été visités, alors que l’on pense que des voyages similaires dans d’autres clubs suivront car ils cherchent à fournir à Erling le meilleur mouvement possible.

Et la légende de Liverpool, Graeme Souness, estime que l’attaquant, qui sera disponible avec une clause de libération de 68 millions de livres sterling en 2022, pourrait payer des frais de record du monde.

. ou concédants de licence

Haaland est considéré comme l’un des meilleurs jeunes attaquants du monde

Il a déclaré dans sa chronique du Times: «Selon les rapports de la semaine dernière, le Borussia Dortmund a mis un prix de 300 millions de livres sterling à son attaquant de 20 ans. Si j’étais à leur place, je voudrais 300 millions de livres sterling plus des add-ons pour l’international norvégien.

«Je ne peux penser à personne ces derniers temps étant dans une telle demande, avec tous les meilleurs clubs prêts à participer à une vente aux enchères pour lui. Jetez les yeux sur l’Europe et chaque grand club a besoin d’un buteur.

«En Allemagne, le Bayern Munich recherche le successeur de Robert Lewandowski. En Espagne, Barcelone a désespérément besoin d’un joueur spécial à l’avant et le Real Madrid devra remplacer Karim Benzema.

«En Angleterre, Manchester City doit trouver quelqu’un pour se mettre à la place de Sergio Agüero (ne vous laissez pas berner par l’affirmation de Pep Guardiola la semaine dernière selon laquelle City est peu susceptible de recruter un joueur aux gros revenus à sa place), Chelsea réclame une élite. l’attaquant tout comme Manchester United, tandis que Liverpool veut quelqu’un qui marque plus de buts que Roberto Firmino.

. ou concédants de licence

Neymar est actuellement le joueur le plus cher de l’histoire du football, car le prochain mouvement de Haaland pourrait changer cela

«C’est une tempête parfaite qui pourrait forcer le prix de Haaland au-delà du record du monde de 198 millions de livres sterling que le Paris Saint-Germain, un autre club qui s’intéressera à Haaland, a payé Barcelone pour Neymar en 2017, et il est facile de voir pourquoi beaucoup d’intérêt pour l’international norvégien.

«Il est rapide, a une présence physique, une excellente technique et termine pour le plaisir. Il peut les fouetter, les passer ou les diriger. Tout cela, à son âge, c’est un paquet. Il est tellement en avance sur toute autre perspective là-bas.

«Je le mettrais même devant Kylian Mbappé, que le PSG a signé de Monaco pour 163 millions de livres en 2018. Qu’est-ce que Mbappé apprend en Ligue 1 et s’est-il amélioré autant qu’il aurait dû là-bas?

«Avec Haaland, c’est comme s’il avait soigneusement planifié chaque étape de sa carrière. Il a prouvé qu’il pouvait le faire à Dortmund, un club avec les spectateurs moyens les plus élevés d’Europe, et il est prêt pour la prochaine étape.

Wow

Arteta a pire record d’Arsenal qu’Emery et Wenger alors que le style de jeu est remis en question

Des plans

La Juve se sent « trahie » par la décision de Dybala et veut vendre la cible de Man United et des Spurs

RÉVÉLÉ

Soyuncu « hautement improbable » dans l’affrontement de West Ham après le diagnostic de COVID-19

Classer

Alexander-Arnold envoie un message à Southgate avec une aide alors que Jota double Arsenal

le respect

L’AFTV rend un hommage poignant à Claude lors du choc d’Arsenal avec Liverpool

dernier

La légende de Chelsea sur la liste des finalistes pour devenir le prochain manager permanent de Sheffield United

La sortie de Haaland pourrait bien être accélérée si le Borussia Dortmund ne se qualifiait pas pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Leurs chances de se qualifier ont pris un coup dur ce week-end en s’inclinant 2-1 face à leurs quatre meilleurs prétendants à l’Eintracht Francfort.

La défaite les laisse en cinquième position, mais maintenant à sept points de retard sur les adversaires de samedi qui occupent la dernière place de qualification.

.

Le dernier match de Haaland contre l’Eintracht Francfort n’était pas son meilleur, réussissant juste un tir cadré tout le match

Pendant ce temps, l’ancien attaquant de Premier League Tony Cascarino pense que Haaland n’est peut-être pas le meilleur choix pour Manchester City, aussi bon soit-il.

« Je ne crois pas qu’Erling Haaland s’intègre dans la façon dont Man City joue », a déclaré l’expert de talkSPORT lors du petit-déjeuner sportif du week-end de samedi.

«Je pense que les hommes larges et les milieux de terrain de Pep Guardiola ont un certain style et si vous regardez au cours de cette saison, tant de joueurs ont joué dans le rôle d’avant-centre, de Phil Foden, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva a joué là-bas, Riyad Mahrez…

«Donc je ne pense pas qu’il [Guardiola] cherche à obtenir la signature d’Erling Haaland comme faisant la différence ultime pour son équipe.

«Man City joue un faux neuf et ils l’ont fait avec brio. Les équipes ont trouvé très difficile de les arrêter.

«Guardiola pourrait dire ‘Je n’ai pas vraiment besoin de ce type d’avant-centre’, et certaines personnes diront que c’est absurde.

. ou concédants de licence

Guardiola pourrait avoir une énigme sur les mains avec le transfert de Haaland

«Eh bien, d’après ce que je regarde semaine après semaine, City joue d’une certaine manière et c’est vraiment efficace.

«Je pense que les hommes larges et les milieux de terrain de Pep Guardiola ont un certain style et si vous regardez au cours de cette saison, tant de joueurs ont joué dans le rôle d’avant-centre, de Phil Foden, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva a joué là-bas, Riyad Mahrez…

«Donc je ne pense pas qu’il [Guardiola] cherche à obtenir la signature d’Erling Haaland comme faisant la différence ultime pour son équipe.

«Man City joue un faux neuf et ils l’ont fait avec brio. Les équipes ont trouvé très difficile de les arrêter.

«Guardiola pourrait dire ‘Je n’ai pas vraiment besoin de ce type d’avant-centre’, et certaines personnes diront que c’est absurde.

«Eh bien, d’après ce que je regarde semaine après semaine, City joue d’une certaine manière et c’est vraiment efficace.

«Chelsea ou Man United me sembleront beaucoup plus viables, avec leur façon de jouer.

.

Solskjaer est à la recherche d’un nouveau n ° 9 cet été et Haaland connaît déjà bien le Norvégien depuis son passage à Molde

«Probablement plus à Man United – ils crient pour un joueur comme Haaland!

«De plus, la chose dont nous devons nous souvenir ici est, et je sais que ce n’est pas Haaland, c’est son agent, mais vous voulez que les joueurs viennent jouer pour vous, pas se vanter de la meilleure affaire financière du football mondial.

« Partout où il va, il obtient beaucoup, mais les managers veulent qu’un joueur vienne au club de football parce que vous voulez y être. »