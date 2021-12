Erling Haaland pourrait être disponible en janvier avec la rumeur selon laquelle Manchester United serait intéressé – Man United News And Transfer News

Il est presque garanti qu’Erling Haaland ne sera pas au Borussia Dortmund à cette époque l’année prochaine, mais son déménagement dont on parle beaucoup pourrait-il se produire encore plus tôt qu’on ne le pense ?

Depuis son entrée en scène au RB Salzbourg en 19/20, Haaland est devenu l’un des meilleurs attaquants du football mondial.

Ses 71 buts en 70 matchs en Allemagne mettent en évidence ses capacités incontestables, et après avoir mené Dortmund à un DFB-Pokal la saison dernière, il semble que le moment soit venu pour lui de franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

Le Norvégien dispose d’une clause libératoire de 68 millions de livres sterling qui deviendra active à partir de l’été 2022, toute l’élite européenne étant susceptible de bouger.

Et alors qu’il était largement prévu que les clubs attendraient jusque-là pour le recruter, des rumeurs circulent selon lesquelles il pourrait être en mouvement plus tôt.

Après avoir été éliminé de la Ligue des champions avec un match de groupe à jouer, il semblerait maintenant que la saison de Dortmund repose sur un triomphe improbable du titre contre le Bayern Munich.

Dans cet esprit et avec le fait qu’ils pourraient obtenir plus que sa clause de libération s’ils encaissent maintenant, il est de plus en plus probable que Haaland soit disponible en janvier.

Le Real Madrid et Manchester City seraient probablement les principales destinations, un déménagement en Espagne étant considéré comme la destination préférée du joueur.

Cependant, Manchester United est également très dans la course pour le joueur de 21 ans et est lié à lui depuis qu’il a déménagé à Dortmund en janvier 2020.

United aurait 100 millions de livres sterling à dépenser en janvier sous Ralf Rangnick, et bien qu’un attaquant ne soit pas la priorité absolue, un mouvement pour Haaland peut être trop beau pour être refusé.

Rangnick a supervisé le déménagement de Haaland à Salzbourg en 2019 et l’on pense que l’Allemand a de bonnes relations de travail avec lui et pourrait vouloir l’amener à Manchester.

Si United veut signer cette fenêtre, il devrait s’agir d’un milieu de terrain défensif, car le choix d’un buteur mortel plutôt qu’un cet été a gravement nui à l’équilibre de l’équipe et a finalement conduit à la perte d’Ole Gunnar Solskjaer.