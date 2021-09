Erling Haaland préfère déménager au Real Madrid au PSG au milieu des rumeurs – rapport

in

L’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland aurait préféré un transfert au Real Madrid au milieu des rumeurs d’un “pacte secret” conclu entre l’agent Mino Raiola et Dortmund, selon AS (via ESPN).

Le rapport affirme que Raiola et Dortmund ont verbalement accepté de faciliter un transfert pour Haaland l’été prochain. Le Real Madrid serait la destination préférée du joueur de 21 ans s’il doit être transféré en 2022.

Il affirme également que le PSG poussera fort pour Haaland en remplacement de Kylian Mbappe s’il ne renouvelle pas son contrat avec le club l’été prochain. La rumeur veut également que Mbappe rejoigne le Real Madrid, le club offrant 200 millions d’euros rejetés.

Haaland aurait une clause libératoire de 75 millions d’euros qui entrera en vigueur en septembre de l’année prochaine.

Il est très difficile de dire avec certitude s’il est possible pour le Real Madrid d’effectuer un transfert pour Haaland et Mbappe l’été prochain. Ce ne sera pas bon marché, mais nous savons qu’à tout le moins, le club aurait été disposé à dépenser gros pour Mbappe au cours de l’été dernier.

Il sera certainement beaucoup plus possible de dépenser gros si Mbappe néglige de renouer avec le PSG et décide de partir en transfert gratuit en 2022. Quant à Haaland, Mino Raiola est vraiment imprévisible, il est donc difficile de dire à quel point ce rapport tient. poids.