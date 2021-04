Erling Haaland serait “ parfait ” pour Manchester United

La légende de Manchester United, Paul Scholes, pense qu’Erling Haaland est l’homme parfait pour mettre fin à la recherche d’un attaquant par le club.

La star du Borussia Dortmund est liée à tous les grands clubs d’Europe, en particulier à Man United et à Manchester City, à la suite d’une autre campagne extraordinaire.

Haaland devrait être au centre d’une énorme bataille de transfert cet été

United a tristement échoué à signer le joueur de 20 ans en janvier 2020 – et depuis lors, le Norvégien s’est imposé comme l’un des meilleurs jeunes joueurs du football mondial.

Pendant ce temps, à Old Trafford, des questions continuent d’être posées à Anthony Martial à l’avant, tandis qu’Edinson Cavani, 34 ans, ne peut être considéré comme une solution à long terme.

Scholes, le milieu de terrain emblématique des Red Devils, espère que la relation de Haaland avec le manager Ole Gunnar Solskjaer, qui l’a entraîné à Molde, pourrait aider son ancien club à remporter la course pour l’attaquant évalué à 150 millions de livres cet été.

Scholes a fait 718 apparitions pour United – le troisième joueur de son histoire

“Il a cette relation avec Ole et nous savons tous à quel point il est bon”, a déclaré Scholes à talkSPORT 2.

«Man United cherche désespérément un n ° 9, un avant-centre à tout faire. Haaland serait le choix parfait, bien sûr qu’il le ferait.

Cependant, Scholes craint que City puisse avoir l’avantage alors que le père de Haaland a joué pour eux à l’époque.

Le père de Haaland, l’ancien footballeur Alfe-Inge, a déclaré à talkSPORT en 2019 que son fils était construit pour la Premier League

Alf-Inge Haaland a passé trois ans à Leeds et à City, les deux rivaux les plus féroces de United, et était célèbre à la fin d’un tacle honteux de Roy Keane lors d’un derby de Manchester.

Alf-Inge, qui s’est récemment entretenu avec le Real Madrid et Barcelone pour discuter de l’avenir de son fils aux côtés de l’agent Mino Raiola, jouera un rôle important dans tout transfert potentiel.

“Il y a quelques autres noms qui pourraient le faire”, a ajouté Scholes. «Il faut aussi penser à son père avec le lien City. Cela pourrait être fort dans cette situation.

«Mais voyons voir. Croisons les doigts, s’il bouge, qu’il arrive du côté rouge de Manchester.