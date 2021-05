Erling Haaland suggère qu’il est prêt à RESTER au Borussia Dortmund malgré l’intérêt signalé par Chelsea, Man City, Man United et le Real Madrid

Erling Haaland a laissé entendre qu’il était prêt à rester au Borussia Dortmund pour au moins une autre saison.

Chelsea, Manchester City, Manchester United et le Real Madrid envisageraient tous de passer à un attaquant évalué à 150 millions de livres sterling.

.

Haaland est considéré comme l’un des meilleurs jeunes attaquants du monde

Mais il semble qu’il ne soit pas pressé de quitter Dortmund, après avoir remporté la Coupe d’Allemagne et obtenu la qualification pour la Ligue des champions pour une autre année, car il a insisté sur le fait qu’il serait “ respectueux ” de son contrat.

Haaland est sous contrat à Dortmund jusqu’en 2024, mais il est supposé avoir une clause de libération de 75 millions d’euros (66 millions de livres sterling) qui entrera en vigueur en 2022.

Dans une interview avec le radiodiffuseur norvégien NENT, Haaland a déclaré, interrogé sur son avenir: «Eh bien, j’ai un contrat pour quelques années de plus, donc je suis respectueux envers mon contrat.

«Comme je l’ai déjà dit, je suis un grand fan de la Ligue des champions – et je pense que tout le monde le sait. Ce fut un soulagement de sécuriser cet endroit. C’était vraiment important.

«Je suis un gars simple. Quand j’aime quelque chose, je veux juste en avoir plus. Comme je l’ai déjà dit, quand je marque un but, je poursuis toujours le but suivant. J’ai de grands rêves.

«Je viens de remporter mon premier trophée majeur et c’était une sensation formidable, alors je veux gagner des trophées.»

.

Sergio Aguero quitte Man City après une période extrêmement réussie

L’admission de Haaland, qui a marqué 40 buts en 43 matches de Bundesliga depuis son arrivée à Dortmund en décembre 2019, pourrait décevoir une série de clubs.

Man United a été associé à un déménagement pour le joueur de 20 ans, qui a joué sous le patron Ole Gunnar Solskjaer à Molde.

Chelsea a également été pressenti pour lancer une offre à gros prix lors de la réouverture de la fenêtre de transfert, tandis que le géant espagnol du Real Madrid tient à cœur, même si des craintes financières peuvent les exclure.

Man City fait également partie de ceux qui seront probablement à la recherche d’un attaquant, car Sergio Aguero mettra fin à ses 10 ans à l’Etihad lorsque son contrat expirera le mois prochain.

Et Ally McCoist de talkSPORT pense que seuls Haaland ou Harry Kane de Tottenham sont capables de remplacer Aguero.

Il a déclaré: «Quel buteur, quel finisseur. L’un des meilleurs de tous les temps, sans aucun doute.

«Alors, comment le remplacez-vous? La seule façon de le faire est d’obtenir Harry Kane ou Erling Haaland. Quelqu’un comme ça qui est un buteur hors-pair.

«Je pense toujours qu’en regardant cette équipe, Aguero sort du banc et marque deux points, Jésus en a marqué un hier.

«Si vous aviez un avant-centre à l’extérieur, mon cher, ce serait un rêve de jouer dans cette équipe. Vous auriez la garantie de 25 à 30 buts par saison. »