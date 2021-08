Erling Haaland, un buteur imparable pour la saison 2021/22

11/08/2021 à 08h00 CEST

L’attaquant du Borrussia Dortmund Erling Haaland a ouvert la saison 2021/22 de la manière qu’il connaît le mieux : avec un tour de chapeau devant Wehen Wiesbaden dans DFB Pokal. Depuis son arrivée au Signal Iduna Park à l’hiver 2020 en provenance du RB Salzbourg, il a marqué un total de 60 buts en 60 matchs officiels avec l’élastique bourser.

Le Norvégien, qui est toujours dans le club malgré dans l’intérêt de Barcelone, du Real Madrid, de United ou du Bayern, a commencé la saison comme elle s’est terminée après un été au cours duquel il n’a pas pu défendre la Norvège en Eurocup. Il n’est plus qu’à un but d’entrer dans le top 20 des buteurs de tous les temps avec le Borussia Dortmund en seulement un an et demi : il est actuellement en 22e position avec 60 buts, le même que Shinji Kagawa..

Le podium du buteur historique est complété par Alfred Preißler (175), Michael Zorc (159), actuel directeur sportif du club, et Manfred Burgsmüller (158). Sont également répertoriés quelques nouveaux joueurs comme Marco Reus, qui reste au club en tant que capitaine, avec 140 buts ; Pierre-Emerick Aubameyang (141) ou Robert Lewandowski (103).

Un buteur pour tout concourir

Le Borussia Dortmund de Marco Rose veut continuer à grandir et à améliorer une saison 2020/21 plus que notoire : troisième de Bundesliga, quarts de finale de la Ligue des champions et champion DFB Pokal. Pour cela, sans Jadon Sancho, direction Manchester United en échange de 85 millions d’euros, aura ses deux principaux piliers offensifs : l’attaquant Erling Haaland et l’entraîneur Marco Reus.

L’attaquant norvégien a un contrat jusqu’au 30 juin 2024 et fait partie des principaux noms à l’agenda des grands clubs européens : FC Barcelone, Real Madrid, Manchester United, PSG ou encore Bayern. ce ne sont que quelques-uns des clubs qui aspirent à lui.