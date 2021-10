Erling Moe: Ole Gunnar Solskjaer peut gérer la pression de Manchester United – Man United News And Transfer News

L’ancien assistant du patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, Erling Moe, a révélé à quoi ressemblait son ancien collègue lorsqu’il était sous pression.

La position du légendaire Norvégien en tant que manager est déjà menacée après un début de campagne terne, certains fans réclamant sa tête.

Cependant, ayant déjà travaillé avec Solskjaer, selon VG, Moe a déclaré : « C’est presque comme s’il était le meilleur. Il a beaucoup de sang-froid dans ces situations, donc je sais qu’il gère très bien cela.

« Il l’a prouvé avant même lorsqu’il y a eu de la pression et de la pression autour de lui…

« Si nous voyons les progrès réalisés par Manchester United depuis son arrivée, alors il a fait du très bon travail. Il a construit une équipe solide qui signifie que des attentes encore plus élevées sont fixées – et c’est son mérite.

«Je pense qu’il mérite un peu plus d’éloges pour de telles choses. Je pense qu’il reçoit trop peu d’éloges pour être honnête…

« Oui je crois [Solskjaer will be United’s manager for a long time]. Mon impression est qu’il a au moins une bonne position là-bas et une grande étoile. Ensuite, j’espère que ça va tourner pour Ole Gunnar. Il le mérite. »

Dans le passé, Solskjaer s’est déjà remis de situations horribles alors qu’il semblait que son séjour à United serait mort et enterré.

Les fans espèrent que l’ancien homme de Molde pourra reproduire un tel scénario et lancer la saison de Manchester United s’il doit y avoir un espoir de défi pour le titre.

Solskjaer est vraiment dans les cordes maintenant et il sera intéressant de voir s’il peut à nouveau sauver son travail.

Il devra le faire en sachant que son équipe United affrontera Manchester City, Tottenham Hotspur et Liverpool avant la prochaine pause internationale.

S’il y avait un moment pour que les performances s’intensifient, ce serait maintenant ou les Diables Rouges pourraient se retrouver au milieu du tableau, voire pire au moment de décembre.

En général, les fans n’ignorent pas nécessairement les points positifs que Solskjaer a apportés au club depuis le début de son règne, mais beaucoup se demandent s’il est ou non l’homme pour faire passer Manchester United au niveau supérieur. C’est à lui de prouver qu’il l’est.