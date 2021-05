Ermenegildo Zegna et Stellantis signent un partenariat – WWD

Le groupe Ermenegildo Zegna fait un pas de plus vers un avenir plus durable.

L’entreprise italienne de vêtements pour hommes a signé un accord avec Stellantis, l’entreprise automobile basée à Amsterdam créée en 2021 à la suite de la fusion entre l’italo-américain Fiat Chrysler Automobiles et le groupe français PSA, pour développer un programme de mobilité durable.

Grâce au partenariat avec Stellantis, le groupe Zegna mettra en œuvre une stratégie visant à rendre la flotte de son entreprise, qui comprend 200 voitures, entièrement verte d’ici 2025 en introduisant progressivement des véhicules hybrides rechargeables et entièrement électriques afin de réduire considérablement les émissions de CO2 et la pollution atmosphérique.

«La qualité de nos produits doit aller de pair avec notre respect de la nature. La protection et la sauvegarde de l’environnement sont une valeur fondamentale chez Zegna depuis plus de 110 ans et nous y sommes toujours activement engagés », a déclaré Gildo Zegna, PDG de Zegna. «Je suis très fier de notre partenariat avec le groupe Stellantis, qui partage nos mêmes valeurs et notre vision pour construire ensemble un monde meilleur.»

Selon Carlos Tavares, PDG de Stellantis, le constructeur automobile mettra à la disposition de Zegna 30 modèles différents entre des véhicules hybrides rechargeables abordables et des véhicules électriques à batterie.

«L’annonce d’aujourd’hui illustre parfaitement la capacité de Stellantis à soutenir le groupe Zegna vers un objectif zéro émission pour ses employés et sa chaîne d’approvisionnement, avec des voitures vertes de pointe», a déclaré le président de Stellantis, John Elkann. «Aujourd’hui, la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise est au cœur de toute décision de gestion responsable et notre objectif commun est de démontrer que les entreprises ont un rôle clair à jouer contre le réchauffement climatique.»

Accompagnant la transformation progressive de sa flotte, Zegna installera des bornes de recharge dans tous ses bureaux et installations et proposera à ses employés du carburant et des cartes de recharge pour la recharge des batteries.

Signataire du Fashion Pact, l’entreprise italienne travaille depuis des années sur l’innovation durable. Côté mode, la marque a recyclé ou recyclé les fibres de laine, de nylon et de cachemire, les filait ou les tissait dans de nouveaux tissus ou les fourrait dans des doudounes, des doublures d’épaule ou des rembourrages de manteau. Le label a également lancé le projet «Use the Existing» pour marquer davantage sa réinvention et son effort zéro déchet en retravaillant les fibres préexistantes dans les vêtements dans la couture et les vêtements de loisirs.

