ERN monte en flèche 45% Crypto nouveaux médias

La légende du football argentin Lionel Messi s’est associée à Ethernity Chain pour lancer une collection NFT nommée Messiverse, un ensemble de dessins numérisés authentifiés par Messi lui-même.

La collection Messiverse

Messi a annoncé le Messiverse le 4 août à travers une courte vidéo sur son profil Instagram.

« Le football, c’est comme l’art : c’est intemporel », dit-il, suivi d’une invitation à son public à « découvrir sa première collection de NFT sur Ethernity ».

La collection de la superstar, telle que partagée dans un communiqué de presse avec CryptoPotato, comprend quatre œuvres d’art, chacune d’elle-même :

“Man From the Future” – une représentation futuriste de Messi tourné sur un fond bleu, avec des yeux brillants et une apparence robotique. « Vaut le poids » – Un Messi doré portant un énorme ballon de football comme Atlas transportait les cieux. “The King Piece” – Un dessin sur le thème des échecs mettant en vedette Messi encadré par un anneau de ballons de football. Une pièce non dévoilée

Chaque NFT affiché a été produit par un artiste australien nommé « Bosslogic », réputé sur les réseaux sociaux pour avoir travaillé à la fois avec Marvel et Disney. Le NFT final – qui n’a pas encore été révélé – sera présenté le 20 août – le jour du lancement du Messiverse.

Lionel Messi. Image de Marca

L’ascension explosive de l’ERN

Les NFT ont été extrêmement bien reçus ou devraient l’être : jeton ERN – le jeton natif d’Ethernity Chain a grimpé de plus de 45% en valeur après l’annonce de Messi.

Ethernity Chain n’est pas étranger à des flambées de prix aussi spectaculaires. Le jeton valait 74 $ en mars 2021 et avait même déjà dépassé Bitcoin en tant que pièce de monnaie hebdomadaire la plus tendance aux États-Unis.

De plus, la plateforme blockchain tire son nom de ses partenariats avec d’autres superstars. D’autres, comme le joueur de hockey professionnel Alex Ovechkin et l’ancien champion de l’UFC Anderson Silva, ont lancé leurs propres collections respectives avec Ethernity.

Selon leur site Web, Ethernity Chain “vise à créer la bibliothèque NFT la plus exclusive et à récompenser ses créateurs et la communauté”.

Image en vedette par Marca.

