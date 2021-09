Ernest B. James rejoint Digital Brand Architects – WWD

Ernest B. James est le nouveau vice-président senior des projets spéciaux de Digital Brand Architects.

James est le fondateur de Noire Management, une agence de marketing et de communication d’influence qui se concentre sur la narration multiculturelle. L’année dernière, il a travaillé avec DBA via Noire pour établir un programme de mentorat de huit semaines destiné aux créateurs noirs. James a également siégé au conseil consultatif sur la diversité de Fohr, formé lors du mouvement renouvelé Black Lives Matter de 2020.

Dans son nouveau rôle, James sera chargé d’étendre la programmation inclusive de DBA. Il travaillera avec les marques et la liste de talents de l’entreprise, qui comprend plus de 190 personnalités des médias sociaux. Noire continuera à fonctionner sous le leadership mis en place par James.

Raina Penchansky, PDG de DBA, a qualifié James d'”atout inestimable pour DBA et nos clients” dans un communiqué.

“Il apporte une richesse de connaissances à cet espace et une vaste expérience dans le développement de talents et de marques tout en mettant la culture et l’inclusion au premier plan de leurs récits”, a déclaré Penchansky.

James a appelé DBA « l’industrie [standard] lorsqu’il s’agit de développement et de gestion de la marque et des talents », via une déclaration.

« Raina et son équipe sont des spécialistes du marketing dans leur essence et comprennent que le contenu influence les comportements », a-t-il déclaré. « Je suis béni et honoré de rejoindre une organisation dynamique qui me permettra de continuer à défendre un contenu inclusif et authentique, quel que soit le public. »

