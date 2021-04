Ernest Tubb crée une vivace country

Ernest Tubb a subi un faux départ dans sa carrière d’enregistrement, après qu’un contrat d’avant-guerre avec RCA se soit avéré moins que fructueux. Un déménagement à Decca ne semblait pas améliorer sa fortune, avec cinq singles infructueux. Mais le 26 avril 1941, l’homme qu’ils appelaient le «Texas Troubadour», alors âgé de 27 ans, entra au Biggs Studio de Dallas avec certaines de ses dernières compositions. Sa chance était sur le point de changer radicalement.

Les cinq chansons que Tubb a enregistrées ce jour-là comprenaient une qui est devenue un million de vendeurs, une chanson signature et un incontournable de la country qui a attiré des dizaines de reprises. Il y a eu des lectures de certains des plus grands noms du pays et au-delà, sans parler de cinq autres versions de l’écrivain lui-même. C’était l’irrésistible «Marcher le sol sur vous.»

Decca était si sûr que c’était la chanson pour rehausser le profil de Tubb qu’ils l’avaient sorti en single à 78 tours en un mois. Les palmarès des juke-box de pays n’ont pas été introduits par Billboard avant 1944, et la diffusion d’une semaine de «Walkin ‘The Floor» sur les listes pop du magazine, au numéro 23, n’a guère rendu justice à sa popularité généralisée.

En effet, “Floor” a tellement amélioré l’attrait de Tubb au box-office qu’en septembre de la même année, il a été inclus dans une publicité Decca dans Billboard qui proclamait: “Toutes les plus grandes stars du monde du divertissement sont sur Decca!” Il y avait Ernest, assis fièrement aux côtés d’artistes tels que Ella Fitzgerald, Judy Garland, Louis Armstrong, Bing Crosby, les Andrews Sisters et Fred Astaire.

Couvertures de Crosby à Campbell

Crosby a été l’un des premiers artistes à reprendre «Walking The Floor Over You», dans un enregistrement de 1942 avec Bob Cats de son frère Bob Crosby. Parmi beaucoup d’autres, il a été coupé par un jeune Glen Campbell. Comme vous l’entendez ci-dessus, l’a pris à un rythme beaucoup plus lent sur son deuxième album Too Late To Worry, Too Blue To Cry en 1963. Merle Haggard l’a fait en 1965, Jerry Lee Lewis en 1968 et Asleep At The Wheel en 1988. Tubb lui-même l’a revisité en 1944, 1959, 1963 et 1977. En 1979, il lui a donné un dernier hit country dans le Top 40, crédité à Ernest Tubb & Friends, qui comprenait Haggard et Charlie Daniels.

