Ernesto Contreras fête ses 15 ans en tant que réalisateur et crée Impossible Things – El Sol de México

Ernesto Contreras apporte au cinéma des histoires qui plongent dans les émotions. En 15 ans en tant que réalisatrice, elle a présenté des personnages en quête d’identité. « Ce qui m’intéresse le plus, c’est de parler de nos relations les uns avec les autres. Non seulement en amour compte, mais de toutes sortes. Comprendre l’être humain, mais aussi moi en tant que spectateur sur ce que j’aime voir à l’écran, ce que j’attends d’un film et essayer d’y parvenir en tant que réalisateur ».

Contreras présentera le 17 juin Choses impossibles, un scénario écrit par la nouvelle venue Fanie Soto, dont l’intrigue l’a conquis dès la première lecture.

“L’histoire a une question d’originalité, mais plus de pouvoir sur deux personnages apparemment simples et gris qu’à mesure que vous apprenez à les connaître, vous devenez accro à eux et à ce qui leur arrive. Et c’est une histoire qui devient quelque chose d’attachant, de résilience, de solidarité et de générosité. Et du coup, ce genre de choses est ce qu’il faut voir à l’écran », explique-t-il dans une interview à El Sol de México.

Impossible Things suit l’histoire de Matilde et Miguel. Elle, une femme de 60 ans qui, après la mort de son mari violent, se retrouve seule et sans soutien financier.

Lui, un jeune homme sans but qui passe son temps à distribuer de la marijuana. De manière inattendue, tous deux nouent une amitié particulière qui les amène à se redécouvrir et à trouver leur propre chemin.

«C’est un film qui aborde cette possibilité de recommencer sa vie, quelle que soit l’étape dans laquelle on se trouve, d’être ouvert à l’aventure et à l’exploration. Ce qui est intéressant, c’est cette différence générationnelle dans les personnages, mais en réalité ça parle d’êtres humains, de cette possibilité de rencontre et de contact qui était ce qui m’intéressait et qui je pense développe très bien l’histoire ».

Filmada en la Unidad Habitacional Aguamiel, de la colonia Iztacalco, la película es protagonizada por Nora Velázquez –conocida por su personaje de Chabelita– y Benny Emmanuel (Como dice el dicho), quienes transmiten un vínculo emocional que pasó de la ficción a la vida réel.

“Ils sont tous les deux devenus super amis et à l’écran, ils génèrent cette empathie et ce lien indiscutable entre les deux personnages”, explique Contreras.

« J’ai vu Nora dans La calle de la amargura (Arturo Ripstein) et j’ai trouvé son travail intéressant, alors j’ai pensé qu’il y avait quelque chose à explorer. De plus, elle avait cette fragilité dont Matilde avait besoin. Et dans le cas de Miguel, nous avons vu beaucoup de jeunes jusqu’à la sortie de Benny. Mais le plus important était de les voir ensemble. C’était eux deux et d’autres acteurs, mais cette équation était celle qui semblait parfaite pour le film et je pense que je ne me suis pas trompé ».

Après la première de Impossible Things, Ernesto Contreras décrit le lancement de The Murder of Oblivion, une série qui fera partie du catalogue HBO Max, qui compte Damián Alcázar et Paulina Gaitán parmi ses acteurs. En plus d’une série Netflix produite par Dynamo à laquelle il participe en réalisant quatre chapitres.

Ernesto Contreras prépare également ce qui sera sa première production aux États-Unis. Et bien qu’il y ait deux projets qu’il tournera dans le pays voisin, c’est le drame immigré Crossing Borders qui a déjà été annoncé pour être développé avec les sociétés de production Latitude Media et Wink Pictures.

C’est un film basé sur l’histoire vraie d’une jeune fille de 14 ans victime d’abus sexuels au Guatemala qui donne naissance à un bébé prématuré en Floride qui meurt, pour lequel elle est accusée de meurtre.

“Nous sommes encore dans le développement de l’histoire et idéalement ce sera l’année prochaine quand elle sera tournée. C’est un très beau scénario que fait Carlos Contreras, qui a été invité à développer cette histoire ».

Faire une production aux États-Unis signifie un nouvel objectif pour Ernesto Contreras, une opportunité d’avoir de nouvelles expériences. “Ce que j’aime en tant que réalisateur, c’est la possibilité de me surprendre tant que ce sont des projets qui me passionnent et impliquent des défis”, conclut-il.