Ernesto de Hannover sera père pour la troisième fois (au milieu de la bataille juridique contre son père)

Bonne nouvelle enfin pour la famille de Carolina de Monaco, car son beau-fils, Ernesto Augusto de Hannover, Il sera à nouveau père, pour la troisième fois, avec sa femme, Ekaterina Maysheva. Enfin, nous avons dit, parce que cela coïncide temporairement avec la bataille juridique attendue si féroce avec Ernesto de Hanovre, que tout va être joué pour tout dans le processus judiciaire.

Il a été confirmé par la publication allemande Bunte (l’un des plus grands spécialistes de l’aristocratie et des monarchies d’Europe centrale), qui a rapporté que l’épouse, en théorie, l’héritier de la maison de Hanovre est enceinte.

Le bonheur des parents contraste, sûrement, avec celui du futur grand-père du bébé (ce sera sa cinquième fois), qui entretient une très mauvaise relation avec son fils en raison du litige successoral et de la principale raison pour laquelle la sœur d’Alberto de Monaco ne divorce pas de lui, bien qu’elle ait vécu longtemps séparément.

Du petit, qui deviendra Le petit frère d’Isabel, né le 22 février 2018, et Güelfo Augusto, venue au monde le 14 mars 2019, ainsi que le cousin de Nicolás et Sofía, les enfants de Christian de Hannover et Alessandra de Osma (Alejandra de Hannover, à 21 ans, n’a toujours pas de progéniture), c’est pas encore connu ni sexe ni nom ni quand il viendra.

Qui, oui, assurent-ils du milieu germanique, est enthousiasmé par la nouvelle, c’est Carolina de Monaco elle-même, ainsi que la mère d’Ernesto Augusto, l’aristocrate suisse Chantal Hochuli, Première épouse d’Ernesto de Hannover et aussi mère de Christian.