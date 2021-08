Ernesto Escobedo parvient à se qualifier pour les trente-deuxièmes de finale aux dépens du joueur de tennis Pablo Cuevas

in

31/08/2021

Le à 19h30 CEST

Ernesto Escobedo, américain, numéro 178 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et trente-six minutes par 6-1, 6-3 et 6-1 à Pablo Cuevas, joueur de tennis uruguayen, numéro 101 de l’ATP, en soixante-quatrième de la finale de l’US Open. Avec ce résultat, Escobedo sera en trentième finale de l’US Open.

Pendant le match, Escobedo a réussi à casser le service de son rival 6 fois, a eu une efficacité de 72% dans le premier service, a commis 2 doubles fautes et a obtenu 75% des points de service. Quant à l’Uruguayen, il n’a jamais réussi à casser le service, a atteint 73% d’efficacité, a commis 4 doubles fautes et a remporté 47% des points de service.

Lors de la 30e de finale, l’Américain affrontera le vainqueur du match auquel affrontera la joueuse de tennis russe. Karen Khachanov et le joueur sud-africain Lloyd Harris.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 237 joueurs participent au championnat, dont 128 vont en finale parmi ceux directement classés, ceux qui ont réussi à s’imposer lors des tours précédents du tournoi et les joueurs invités.