Ernesto Jerez a envoyé un message de Salvador Pérez et HR Derby

Vétéran Ernesto Jerez envoyé un message au monde après avoir vu comment Salvador Pérez est devenu le receveur avec le plus de circuits en une saison dans l’histoire de la MLB.

Lorsque Salvador Pérez a annoncé qu’il se rendrait au match des étoiles, il est devenu le premier receveur à participer à cette compétition depuis que Gary Sánchez l’a fait en 2017. La sélection vénézuélienne a été critiquée parce qu’elle aurait “endommage le swing” et qu’il avait quelques bons chiffres à l’époque.

Ernesto Jerez En tant que fidèle connaisseur de baseball, il a tweeté son compte Twitter en disant ce qui suit :

« C’est une bonne chose que le Home Run Derby nuit au swing de ceux qui participent à l’événement. SalvadorPerez15

a établi un record de receveur de la saison avec son 46e circuit. Félicitations Caballo! “

Salvador Pérez perdu au premier tour du HR Derby, mais depuis cette pause dans le match des étoiles, il est devenu le quatrième Vénézuélien avec le plus de circuits au cours de la seconde moitié d’une saison dans la MLB, à égalité en tête avec Vladimir Guerreo Jr. avec un total de 46 circuits.

Salvy mène la MLB dans les circuits et les points produits, sa batte a été plus chaude que jamais en août et septembre, il vise à terminer avec 50 circuits s’il maintient le même rythme.