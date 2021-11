Ernesto Valverde approché: les dernières informations sur la recherche de managers de Manchester United

Manchester United a contacté Ernesto Valverde au sujet d’un éventuel rôle de manager par intérim au sein du club après le départ d’Ole Gunnar Solskjaer.

L’homme de 57 ans est au chômage depuis son départ de Barcelone en 2020.

Comme l’ont rapporté Jamie Jackson et Fabrizio Romano, tous deux de The Guardian, Valverde représenterait un rendez-vous temporaire avant l’été.

Manchester United se rapproche d’Ernesto Valverde

Sans surprise, de nombreux rapports couvrent la situation managériale de Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer a quitté le club ce week-end après une défaite lamentable 4-1 contre Watford en Premier League. Dans le même temps, il a été annoncé que Michael Carrick prendrait en charge le poste de manager par intérim avant qu’un intérimaire ne puisse être nommé.

Carrick a commencé son règne en tant que patron par intérim avec une victoire 2-0 sur Villarreal en Ligue des champions – assurant la place des Diables rouges en huitièmes de finale.

Il est peu probable que Carrick prenne le poste à l’avenir, mais plus United gagne, mieux c’est pour la hiérarchie du club, en particulier le directeur du football John Murtough, qui a été chargé de remplacer Solskjaer. Toute victoire lui donnera plus de temps pour obtenir le bon rendez-vous – ce que Manchester United doit enfin faire.

Mauricio Pochettino a été nommé candidat de premier plan par de nombreux médias, dont BBC Sport, qui affirment que l’ancien patron de Tottenham Hotspur est prêt à occuper le poste à Old Trafford.

Approche d’Ernesto Valverde

Si Manchester United opte pour un intérim et que tous les rapports suggèrent qu’ils sont prêts à ne pas le faire si un manager qu’ils aimeraient nommer en été devenait embauché, alors leurs options sont très limitées.

Tellement limité que des noms comme Steve Bruce sont lancés, quelque chose qui ne peut sûrement pas arriver.

Ernesto Valverde, ancien patron de Barcelone et attaquant à l’époque, est nommé en tant qu’entraîneur avec lequel Manchester United a pris contact pour un rôle intérimaire.

Valverde a une riche expérience, ayant entraîné depuis le début des années 2000. Il a dirigé l’Athletic Bilbao (à deux reprises), l’Espanyol, l’Olympiacos (également à deux reprises), Villarreal, Valence et Barcelone.

Il pourrait facilement être considéré comme une paire de mains sûre pour emmener United pendant l’été et compte tenu de son statut d’emploi, il serait sûrement ouvert à un passage à court terme pour récupérer son nom et il n’y a pas de plus grand nom dans le football à faire donc à que Manchester United.

Valverde a remporté cinq titres de champion – trois avec l’Olympiacos et deux avec Barcelone. Ce serait son premier emploi en dehors de l’Espagne ou de la Grèce et donc un gros test, mais il n’y a pas beaucoup d’autres noms pour United à considérer de manière intérimaire.

Cela dit, le rapport du Guardian affirme qu’il existe une liste restreinte de cinq, si le club n’est pas en mesure d’embaucher quelqu’un de manière permanente – avec Brendan Rodgers et Mauricio Pochettino nommés comme options à plus long terme.

La nomination de Pochettino n’est pas aussi simple qu’il y paraît

Simon Stone de BBC Sport ajoute que Manchester United se concentre sur l’embauche d’un manager par intérim pour le moment, estimant que la nomination immédiate de l’entraîneur-chef du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino n’est pas aussi simple que cela a été suggéré.

L’ancien patron des Spurs est à Manchester cette semaine alors que son équipe affronte Manchester City en Ligue des champions.

Quoi qu’il en soit, les matchs continueront à venir pour Manchester United. Après leur victoire en Ligue des champions ce soir, ils affrontent Chelsea à Stamford Bridge le dimanche 28 novembre.

