La star de Ghostbusters Ernie Hudson sait ce que ressentent les acteurs et le personnel de Rust après la perte tragique de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Hutchins est décédé la semaine dernière après que Baldwin lui ait accidentellement tiré dessus avec ce que l’on croyait être un pistolet à hélice. Hudson, qui a joué dans The Crow, a déclaré au Hollywood Reporter qu’il ne pouvait plus regarder le film après avoir subi une perte horrible similaire.

Brandon Lee, fils du célèbre Bruce Lee, est décédé alors qu’il travaillait sur le film de 1994 après avoir été mortellement touché par un pistolet à hélice. « Je ne peux pas regarder The Crow », dit Hudson. « Cela me brise le cœur et je ne peux pas m’en passer. C’était tellement de trucs d’action, mais Brandon et moi avons eu la chance de jouer ensemble. »

Sur le tournage de Rust, il a déclaré au point de vente « cela n’a tout simplement aucun sens ». « Cela a racheté beaucoup de souvenirs de Brandon. Nous continuons, nous continuons d’avancer – mais il y a toujours cet espace dans votre vie. Vous avez le cœur brisé. Vous n’avez aucun contrôle, mais vous devez toujours le traiter et comment le faire. tu fais ça ? J’ai tellement le cœur brisé que quelque chose comme ça puisse se reproduire », a déclaré Hudson.

La sœur de Lee, Shannon, révèle qu’elle et la famille Lee ont soutenu un mouvement qui commencerait à interdire l’utilisation de vraies armes à feu sur les plateaux de tournage à des fins d’accessoires en raison d’accidents comme ceux-ci. Ce à quoi, Hudson a convenu que ce devrait être la prochaine étape pour assurer la sécurité du personnel de production et des acteurs des films.

« Si c’est la réponse, alors j’aimerais voir les vraies armes retirées des décors », a expliqué Hudson. « Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’avoir de vrais pistolets et des balles réelles sur le plateau. Nous avons maintenant la technologie pour mettre des flashs sans le [blank cartridge] Les manches. Je pensais que nous avions trouvé un moyen de le faire de manière plus sûre. »

« Le problème, c’est quand ils commencent à réduire les budgets et qu’ils commencent à être pressés », a-t-il poursuivi. « C’est ce qui s’est passé sur The Crow. Ils faisaient pression pour que cela se fasse. Vous mettez des vies en danger. »

Hudson et Baldwin sont amis et se sont depuis rencontrés sur le tournage du film de 1985 Love on the Run. L’acteur a exprimé sa propre tristesse pour Baldwin, ajoutant qu’il se souvient à quel point la star décédée Michael Massee était horrible après le meurtre accidentel de Brandon. « Il n’y a rien de pire que quelque chose comme ça qui se passe », dit Hudson. « Je me souviens de Michael, sa vie n’a jamais été la même. »