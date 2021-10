Ernie sur ‘Hocus Pocus’ ‘Memba Him ?!

originaire de Californie Larry Bagby n’avait que 19 ans lorsqu’il a décroché le rôle de l’intimidateur affamé de bonbons Ernie – qui terrorise les rues de Salem et se rase même son surnom « ICE » à l’arrière de la tête – dans le film classique de 1993 sur la frayeur de la famille Disney » Hocus Pocus. »

Le film de sorcellerie emblématique est préparé avec des ingrédients de la liste A, notamment Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy et Bette Midler comme les sœurs sorcières Sarah, Winnie et Mary Sanderson… et bien sûr Bouleau Tora comme l’adorable amant d’Halloween, Dani Dennison.

Devinez à quoi ressemble Larry Bagby maintenant à 47 ans !