Eroina999 est la nouvelle marque de bijoux milanaise à connaître – WWD

MILAN – Lors de leur premier verrouillage à Milan au printemps, les amies Margherita Picardi et Gaia Venuti ont trouvé le temps de transformer un rêve en réalité: créer une marque de bijoux avec une attitude distinctive.

Picardi, un orfèvre et créateur de bijoux et propriétaire de la marque Mapi Jewelry, et Venuti, un entrepreneur créatif bien connu basé à Milan, voulaient combler une lacune sur le marché. «Il y a tellement de marques qui fabriquent des bijoux personnalisés, mais il n’y a pas tellement d’offres en matière de bijoux raffinés avec une touche», a déclaré Venuti, qui a fondé un salon de manucure populaire et qui ouvrira cet été une maison d’hôtes sur le île isolée d’Astypalea, Grèce.

Combinant les compétences techniques de Picardi avec la vision créative de Venuti, le duo a publié en novembre les premiers modèles de sa propre marque, appelée Eroina999. Alors que le mot Eroina, qui signifie «héroïne» en anglais, évoque «des femmes puissantes et dures», comme l’explique Picardi, le nombre 999 fait référence à la forme la plus pure de l’or. Les collections de la marque comprennent des pièces où l’or, dans toutes ses nuances, se marie à des pierres précieuses colorées.

L’aventure d’Eroina999 a débuté avec le lancement de «Brown Sugar», une gamme comprenant un collier, un bracelet, une bague et des boucles d’oreilles montrant une chaîne en or 18 carats audacieuse assortie de quartz citrine dans une coupe octogonale signature.

«Nos bijoux ne sont pas pour tout le monde, dans le sens où ils sont plutôt audacieux et accrocheurs, et ils nécessitent une certaine dose de personnalité pour être portés», a déclaré Venuti. Dans le même temps, Picardi a noté que l’esthétique qu’ils développent, qui est liée au style de bijoux des années 80, est très polyvalente. «Gaia et moi sommes très différents, nos clients sont très diversifiés, ce que nous partageons, c’est la même envie de jouer avec les bijoux et le fait de ne pas craindre les couleurs vives et les formes audacieuses.»

Insufflant ironie et espièglerie dans leur marque, Picardi et Venuti ont également conçu une variante estivale et festive de la ligne de bijoux «Brown Sugar», créant un collier où un quartz citrine de taille octogonale ou une améthyste sont assortis à une corde inspirée de la voile vert fluo. , tandis que pour un style plus minimaliste, ils ont développé la boucle d’oreille en or carrée «Dude» fabriquée en combinant des techniques 3D traditionnelles et innovantes.

Entre 150 euros pour une boucle d’oreille inspirée d’un trombone et 5 200 euros pour une bague accrocheuse alliant or blanc, améthyste et diamants, Eroina999 est une entreprise de vente directe aux consommateurs. «Nous vendons les collections via notre boutique en ligne, mais dans cette phase, la plupart de nos clients sont de bouche à oreille et ils apprennent à nous connaître grâce à nos relations personnelles et professionnelles», a déclaré Venuti. Comme l’a souligné Picardi, la marque vise à développer une activité de vente en gros, particulièrement axée sur les magasins de mode de luxe.

Bien que la marque n’opère pas encore de service sur mesure, Eroina999 permet en même temps de personnaliser les pièces avec des initiales ou des noms. « Nous donnons également aux gens la chance d’avoir un style spécifique avec une pierre différente, par exemple », a déclaré Picardi. «Cependant, puisque nos pièces sont toutes faites à la main et que nous n’utilisons que des pierres précieuses naturelles haut de gamme, nous pouvons dire que chaque pièce est en quelque sorte unique en son genre.»

