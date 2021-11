Eros Now collabore avec Facebook pour lancer un festival du film de Bollywood d’un mois

Selon la société, les films ont été choisis de manière à assurer le bon équilibre entre les genres, l’échelle et la pertinence pendant la saison des fêtes.

Eros Now, la plate-forme over-the-top (OTT) détenue par Eros STX Global Corporation, a collaboré avec Facebook India pour lancer un festival du film de Bollywood d’un mois sur Facebook Regardez ce Diwali. Dans le cadre de cette collaboration, Eros Now présentera chaque jour un film de sa bibliothèque de plus de 12 000 films indiens et le diffusera sur la page Facebook d’Eros Now du 3 novembre au 2 décembre 2021. Les films seront propulsés par Mzaalo, une blockchain- application de streaming vidéo basée sur l’écosystème de la vidéo gamifiée et du divertissement.

Selon la société, les films ont été choisis de manière à assurer le bon équilibre entre les genres, l’échelle et la pertinence pendant la saison des fêtes. La liste comprend des titres des années 90 et 2000 tels que Tere Naam, Hum Dil De Chuke Sanam, Devdas, Cocktail, Love Aajkal, Shubh Mangal Savdhan, Raanjhanaa, Manmarziyaa, Vicky Donor, Hathi Mere Sathi entre autres.

« Nos recherches menées par la science des données indiquent que les films de Bollywood ont une forte valeur de répétition de visionnage. Et pendant la saison des festivals, ce visionnage répété augmente de nombreux plis. Les gens préférant diffuser du contenu long sur leurs appareils de nos jours, ce partenariat avec Facebook nous permet d’étendre la joie de regarder les anciens et les nouveaux joyaux de Bollywood ce Diwali à des milliards de publics avertis. Nous pensons que cette campagne ajoutera à l’expérience festive de Diwali dans la vie des gens », a déclaré Ramakrishnan Laxman, vice-président senior, marketing, Eros Now.

« Notre concentration en Inde avec Facebook Watch reflète les divers goûts des consommateurs du pays. Les films et le cinéma étant extrêmement populaires auprès de notre communauté, nous sommes ravis de nous associer à Eros Now pour permettre aux fans de regarder leurs films préférés de Bollywood sur Facebook Watch. Nous espérons que cette expérience permettra aux gens de partager, de se connecter et de se divertir avec du contenu qu’ils aiment sur Facebook », a déclaré Paras Sharma, directeur des partenariats avec les médias, Meta.

« Cette première initiative de l’industrie est un excellent exemple de démocratisation du meilleur du contenu Bollywood. Notre association avec Eros ouvre de nouvelles voies d’expériences utilisateur-marque pour stimuler le commerce de divertissement social. Nous sommes certains que ce partenariat festif unique ouvrira la voie à plus d’engagement et entraînera une plus grande adoption de notre contenu », a expliqué Vikram Tanna, directeur de l’exploitation, Mzaalo.

A lire aussi : 25% de consommateurs susceptibles de dépenser plus ce Diwali : rapport

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.