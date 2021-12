Erreur ‘Black Widow’ repérée par les fans de Marvel des mois après sa sortie

Cela fait environ cinq mois que Black Widow de Marvel Studios est sorti pour la première fois, mais les fans viennent tout juste de détecter une erreur de continuité assez flagrante dans le film. Le film commence par une scène de flashback se déroulant dans les années 1990 et montre une Yelena (Florence Pugh) tenant une poupée My Little Pony. Comme l’a souligné un fan sur Reddit, ce jouet n’existait pas à l’époque.

Black Widow est maintenant sur Disney+, disponible pour regarder et revoir à l’infini avec un abonnement. Cela a donné aux fans le temps de se plonger dans les détails du film – et dans ce cas, à leurs enfants également. Le message original de Reddit explique que la fille de l’utilisateur a identifié la poupée de Yelena comme une poupée Twilight Sparkle de l’émission My Little Pony: Friendship is Magic, qui s’est déroulée de 2010 à 2020. L’utilisateur a ajouté: « Je voudrais créditer mes 7 ans- vieille fille qui a regardé My Little Pony plus de fois que je ne peux en compter et qui a tellement de jouets pour moi, même en le remarquant. »

Une poupée My Little Pony crée en fait une erreur de continuité pour #BlackWidow https://t.co/3RKds8Bvqe pic.twitter.com/rl6jus6r4L – ComicBook.com (@ComicBook) 3 décembre 2021

« L’ensemble de jouets MLP qui a fonctionné dans les années 90 avait des conceptions très similaires aux jouets de l’ère 2010 », a écrit un commentateur. « Je sais que les deux ensembles avaient un Rainbow Dash, par exemple (elle était ma préférée.) Cela aurait pu être un accessoire qu’ils n’ont pas pu trouver et l’a remplacé par la nouvelle poupée MLP à la place. » Une autre personne a ajouté: « Attendez de voir tous les meubles Ikea 2014 que la jeune Kate Bishop a en 2012! » tandis qu’un troisième a écrit : « Eh bien… cela peut s’expliquer par le multivers, je suppose ? Mon petit poney pourrait exister plus tôt dans cette chronologie ? »

Il devait y avoir des erreurs dans Black Widow compte tenu de combien le film saute dans la chronologie. Cela commence avec Natasha (Scarlett Johansson) et Yelena comme enfants dans les années 1990, puis passe à 2016 – pas à la partie actuelle de l’univers cinématographique Marvel. Il se déroule entre les films Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War, avec un débat parmi les fans sur son ordre parmi les autres films se déroulant pendant cette période.

Black Widow est souvent critiqué ou moqué par les fans inconditionnels du MCU en raison de son insignifiance relative par rapport au reste de l’intrigue globale. Il fournit une histoire autonome pour Black Widow comme les fans l’avaient longtemps demandé, mais comme ils connaissaient déjà bien son personnage à ce moment-là, il n’avait pas d’histoire d’origine à raconter. En raison d’événements dans d’autres films, l’intrigue ici est tombée à plat pour certains, mais dans l’ensemble Black Widow a des critiques modérées à positives parmi les critiques.

Le film atteint peut-être son public le plus large depuis qu’il est disponible avec un abonnement à Disney +. La prochaine entrée dans le MCU est Spider-Man: No Way Home, qui sortira en salles le vendredi 17 décembre aux États-Unis