Erreur d’alunissage : la NASA a admis que les images originales d’Apollo 11 avaient été «effacées» | Sciences | Nouvelles

Le 20 juillet 1969, l’agence spatiale a achevé la mission apparemment impossible d’atterrir un homme sur la Lune. Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont atteint l’objectif du président John F. Kennedy et ont mis fin à la course à l’espace lorsqu’ils ont atterri à Tranquility Base. Armstrong a sauté de l’atterrisseur lunaire Eagle six heures plus tard et a prononcé son discours “un petit pas” devant les millions de personnes qui regardaient anxieusement sur Terre avant qu’Aldrin ne le rejoigne 20 minutes plus tard.

Mais certaines de ces images originales ont été perdues à jamais.

Il a été enregistré en slow-scan, ce qui signifie qu’il avait une sortie de 10 images par seconde et ne pouvait donc pas être directement diffusé à la télévision.

Selon la NASA, les images ont été converties pour la diffusion et transférées vers un satellite, puis transférées vers Houston avant d’être diffusées à la télévision commerciale.

Comme la diffusion en temps réel a fonctionné et a été largement enregistrée, la préservation de la vidéo de sauvegarde n’a pas été jugée nécessaire dans les années qui ont suivi la mission.

La recherche des “bandes perdues” a commencé en 2006 – l’agence a mené une enquête approfondie à l’époque, mais n’a pas pu trouver les images.

La NASA a admis en 2019 : « Une recherche intensive dans les archives et les enregistrements a conclu que le scénario le plus probable était que les responsables du programme ont déterminé qu’il n’était plus nécessaire de conserver les bandes – puisque toutes les vidéos ont été enregistrées ailleurs – et qu’elles ont été effacées et réutilisées .”

Dans les années 80, le programme Landsat de la NASA était confronté à une grave pénurie de bandes de données, on pense donc que les bandes ont ensuite été effacées et réutilisées.

La NASA a réaffirmé qu’il n’y avait aucune séquence manquante d’Apollo 11 depuis que les transmissions vidéo ont été relayées au Manned Spacecraft Center de Houston pendant la mission.

L’agence a restauré des images de l’atterrissage et les a publiées en 2009 pour le 40e anniversaire d’Apollo 11.

L’ingénieur de la NASA, Dick Nafzger, a déclaré: “Il n’y a pas eu de vidéo à balayage lent qui n’ait pas été convertie en direct, diffusée en direct à Houston et diffusée en direct dans le monde.

“Donc, juste au cas où quelqu’un pense qu’il y a une vidéo qui n’a pas été vue, ce n’est pas le cas.”

La NASA n’a perdu aucune des images d’Apollo – seulement les bandes originales avec ces images.

Ce n’est pas la première fois que des images incroyables de l’événement sont découvertes.

Sorti en 2019, “Apollo 11”, produit par Todd Douglas Miller, a pris l’événement centré sur des images granuleuses et l’a révolutionné à des hauteurs cinématographiques hollywoodiennes.

La capsule temporelle de 90 minutes est composée d’images d’archives inédites du programme Apollo et tout cela grâce à Stephen Slater, l’archiviste qui a passé au crible des “années” d’images 70 mm nouvellement disponibles.

S’exprimant en 2019, M. Miller a déclaré: “C’est ainsi que tout a vraiment commencé, pourrions-nous raconter cette histoire d’Apollo 11, en utilisant uniquement des documents d’archives?”

“Il [Mr Slater] travaillait sur cette idée vraiment folle d’essayer de synchroniser les séquences de contrôle de mission avec les transmissions air-sol qui étaient disponibles au public, et c’était un travail vraiment fastidieux – important néanmoins car cela ne fait que rendre les images vivantes.

“S’il devait y avoir une médaille pour le travail de synchronisation ou d’archivage, Stephen Slater devrait l’obtenir.”