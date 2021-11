Erreur dans l’histoire sur Jagdish Tytler invité au comité exécutif permanent du Congrès de Delhi

Le 29 octobre 2021, financialexpress.com a publié un reportage intitulé : « Sonia Gandhi nomme Jagdish Tytler, accusé d’émeute sikh de 1984, en tant qu’invité permanent au Congrès de Delhi ; SAD et BJP ont riposté ». Il l’a qualifié d’accusé lors de l’émeute sikhe de 1984. L’avocat principal Kapil Sibal a également été mentionné dans le rapport. La référence à lui en tant qu’accusé dans les émeutes de 1984 était une erreur. Nous nous excusons pour ce rapport incorrect qui est supprimé. L’embarras qui lui a été causé est profondément regretté.

– Éditeur, financialexpress.com

