Erreur d’arrêt au stand en mangeant à McLaughlin malgré les honneurs de la meilleure recrue · .

Scott McLaughlin était la première recrue de l’Indianapolis 500 de cette année malgré une pénalité de drive-through coûteuse pour être allé trop vite à l’entrée de la voie des stands.

Le pilote Penske a déclaré qu’il aurait pu terminer bien plus haut que la 20e place sans cette pénalité pour excès de vitesse.

« Une erreur, ça vous ronge », a déclaré McLaughlin après la course. « Vous ne pouvez pas faire d’erreurs ici ; il faut que ce soit une journée parfaite.

« C’est pourquoi l’expérience est si importante dans ce sport. C’est un endroit qui vous mord vraiment, surtout quand vous ne le voyez pas venir.

Plusieurs pilotes plus expérimentés ont rencontré des problèmes de freins en entrant dans les stands. Stefan Wilson et Simona de Silvestro ont chacun pris leur retraite en raison d’accidents dans la voie des stands, et les courses des anciens vainqueurs de l’Indy 500 Will Power et Ryan Hunter-Reay ont été compromises par des drames similaires à ceux de McLaughlin.

“Je n’ai pas tout à fait poussé ma pédale de frein et j’ai eu un ensemble de rotors froids comme la pierre entrant dans la voie des stands”, a expliqué McLaughlin. “Je suis reconnaissant que personne n’ait été blessé, car je suis arrivé là-bas assez chaud.”

Il a reçu une pénalité au volant pour l’erreur, ce qui l’a fait sortir du top 10 à la 30e place. Il a réussi à rester dans le tour de tête, mais a eu besoin d’une troisième période de prudence pour faire fonctionner sa stratégie de carburant à la fin.

« J’ai l’impression d’avoir appris énormément pendant tout ce mois », a déclaré McLaughlin, qui en est à sa première saison complète d’IndyCar. «J’ai vraiment apprécié.

«Ça a été plus positif que négatif pour moi. J’ai fait tous les tours possibles. C’est de bon augure pour moi pour la suite de la saison, du moins pour l’année prochaine quand je reviendrai ici.

« Notre objectif cette année a été de terminer chaque tour possible dans chaque course. On fait ça, on coche des cases. Faire 200 tours ici est un travail difficile. Mentalement, c’est très dur. Je suis ravi de le faire.

McLaughlin était l’une des trois recrues à s’attaquer à la course cette année. Le RC Enerson n’a pas réussi à se qualifier et Pietro Fittipaldi a terminé 25e.

Le pilote Penske effectue une transition inhabituelle d’une carrière réussie dans les Supercars australiens à l’IndyCar. Le triple champion d’Australie et vainqueur en titre du Bathurst 1000 dit qu’il a beaucoup à faire avant l’Indy 500 de l’année prochaine, en particulier en termes d’engins de course.

«Je dois apprendre un peu mon timing, comprendre un peu plus le repêchage, vraiment avoir une idée du processus de repêchage, lorsque vous obtenez le sillage», a déclaré McLaughlin. « J’ai perdu quelques positions aujourd’hui. Je les ai finalement récupérés, mais j’ai perdu quelques positions dans le lavage, en faisant la vaisselle, en essayant d’éviter le mur, en gros.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article de . avec votre réseau :