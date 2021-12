« Erreur de Digital India »: Akhilesh Yadav dit que le BJP s’est trompé Jain a perquisitionné, nie les liens avec le commerçant de parfums Kanpur

Akhilesh Yadav Yadav a déclaré que le SP’Jain est Pushpraj ‘Pampi’ Jain, un MLC dont il a lancé le dernier parfum les mois derniers, l’appelant le « Samajwadi ittra ».

Le BJP a lancé une offensive tous azimuts contre le parti Samajwadi à propos de la récupération d’une énorme somme d’argent auprès de l’homme d’affaires de Kanpur Piyush Jain lors d’un raid mené par les agences fiscales. Le Premier ministre Narendra Modi a accusé le parti d’Akhilesh Yadav d’avoir répandu le « parfum de corruption » dans tout l’Uttar Pradesh pendant son mandat au pouvoir.

Cependant, Yadav a non seulement nié catégoriquement tout lien entre son parti et le marchand de parfums accusé, mais a également affirmé que le BJP avait fait perquisitionner « son propre homme d’affaires » « par erreur ». Il a déclaré que le « mauvais jaïn » avait été perquisitionné par les autorités centrales, un qui a des liens avec le BJP.

Yadav a déclaré que le SP’Jain est Pushpraj ‘Pampi’ Jain, un MLC dont il a lancé le dernier parfum les mois derniers, l’appelant le « Samajwadi ittra ». « Par erreur, le BJP a fait perquisitionner son propre homme d’affaires. Au lieu du chef du SP Pushpraj Jain, Piyush Jain a été attaqué », a-t-il déclaré aux journalistes mardi.

S’attaquant au BJP au pouvoir, l’ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh a déclaré: « En raison de l’erreur de Digital India, son propre homme d’affaires a été perquisitionné. »

Lors de plusieurs raids menés récemment par le département de l’impôt sur le revenu et le Conseil central des impôts indirects et des douanes, environ 257 crores de roupies en espèces, 25 kg d’or et 250 kg d’argent ont été saisis dans la maison de Piyush Jain à Kanpur ainsi que dans sa maison et usine à Kannauj, selon un responsable. Un tribunal de Kanpur a renvoyé lundi Piyush Jain à une détention judiciaire de 14 jours.

Selon un rapport de The Indian Express, Pushpraj Jain et Piyush Jain sont originaires du même quartier de la rue Jain à UP’s Kannauj et sont dans le même commerce, les parfums.

Le rapport cite des sources disant que Piyush Jain est un homme d’affaires discret qui maintient un style de vie modéré et conduit encore parfois un vieux scooter. D’un autre côté, Pushpraj Jain est un homme politique qui possède également une pompe à essence et une chambre froide, gagne un revenu agricole et possède une maison et un bureau à Mumbai.

À quelques mois des élections de 2022 à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh, les dirigeants du BJP ont attaqué le SP à propos de l’arrestation de Jain, affirmant que le commerçant de parfums avait des liens avec le parti de Yadav. Le SP, cependant, a nié tout lien avec Piyush Jain.

Alors que la saisie d’argent a déclenché une nouvelle guerre politique des mots avant les sondages de l’Assemblée de l’État, le ministre de l’Intérieur Amit Shah a également utilisé cette question pour affirmer que le lexique du PS commence par « Apraadh » (crime), « Bhaai-Bhatijavaad » (népotisme ) et « Corruption ». Modi a également dit en se moquant que c’était « la réussite et la réalité » du parti d’opposition.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.